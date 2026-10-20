As eleições antecipadas na Espanha, marcadas para 29 de novembro, podem ter impacto nos planos de brasileiros que vivem no país ou pretendem migrar em busca de oportunidades e cidadania europeia. Como o DN Brasil já noticiou, muitos brasileiros que viviam em Portugal se mudaram para o país vizinho em busca de mais segurança jurídica e melhores salários.A disputa eleitoral ocorre em meio ao debate sobre a política migratória espanhola. Nos últimos anos, o governo de Pedro Sánchez ampliou as possibilidades de regularização de estrangeiros e mantém regras favoráveis à obtenção da nacionalidade por cidadãos de países ibero-americanos, que podem fazer o pedido após dois anos de residência legal."Nos últimos anos, a Espanha tornou-se um dos principais laboratórios europeus de integração migratória. O resultado destas eleições não será acompanhado apenas pelos espanhóis, mas também por milhões de imigrantes, investidores e profissionais que veem o país como uma porta de entrada para a Europa", explica a advogada Priscila Nazareth Ferreira, que atua em Portugal e na Espanha.No último ano, grande parte dos atendimentos da profissional foi destinada a brasileiros que pretendem viver em território espanhol. "A verdadeira questão não é apenas quem governará Espanha após novembro. A questão central é qual o papel que será reservado aos imigrantes na próxima fase de desenvolvimento econômico e social do país", explica.Um dos aspectos mais relevantes para os cidadãos brasileiros é o acesso à nacionalidade espanhola. Atualmente, os latino-americanos podem requerer a nacionalidade após apenas dois anos de residência legal e ininterrupta, enquanto a regra geral para a maioria das nacionalidades exige dez anos de residência. Em Portugal, por sua vez, o prazo passou a ser de sete anos para brasileiros com título de residência."Não há risco imediato ou alteração anunciada. No entanto, quem acompanha os movimentos políticos europeus sabe que os temas relacionados com a imigração podem adquirir novas configurações nos períodos eleitorais. Por isso, é prudente acompanhar de perto os rumos do debate", observa a especialista.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O resultado da votação de 29 de novembro poderá ser decisivo para os brasileiros cujos planos envolvem a Espanha. "Espanha tornou-se uma referência para milhares de cidadãos brasileiros à procura de oportunidades de emprego, qualidade de vida e acesso à cidadania europeia. O resultado destas eleições poderá indicar se o país continuará a aprofundar a sua política de integração dos migrantes ou se entrará numa fase de maior revisão e cautela", avalia.As eleições gerais na Espanha estão marcadas para 29 de novembro de 2026, após o primeiro-ministro Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), decidir antecipar a votação, inicialmente prevista para 2027. O anúncio ocorreu depois que o Parlamento rejeitou medidas emergenciais do governo para enfrentar a crise habitacional, marcada pela alta dos aluguéis, pela dificuldade de acesso à moradia e por protestos em várias cidades.A disputa deve ser marcada pelo confronto entre a esquerda, liderada por Sánchez, e a possibilidade de uma aliança entre o conservador Partido Popular (PP), de Alberto Núñez Feijóo, e o partido de extrema direita Vox. A oposição também pretende explorar as investigações de corrupção envolvendo pessoas próximas ao primeiro-ministro. Enquanto Sánchez defende a contribuição dos estrangeiros para a economia e a sociedade e promove medidas de regularização migratória, o Vox defende controles mais rígidos.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Insegurança jurídica e xenofobia: por que brasileiros deixaram Portugal por Espanha.Aeroporto de Lisboa vira rota de entrada para brasileiros que pretendem morar na Espanha