A Justiça Eleitoral quer saber como foi a experiência dos brasileiros durante o primeiro turno das eleições de 2026. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) abriu uma enquete para que eleitoras e eleitores avaliem diferentes etapas do processo de votação e apontem possíveis dificuldades.A "Enquete Eleições 2026" está disponível no Portal do TSE até o dia 31 de outubro. A participação é voluntária, gratuita e anônima. O questionário leva cerca de três minutos para ser respondido.Entre os aspectos avaliados estão o acesso às informações sobre as eleições, o deslocamento até o local de votação e a experiência no momento de votar. Com o lema "O eleitor no centro do processo", a iniciativa pretende reunir informações que possam ajudar a Justiça Eleitoral a identificar pontos de melhoria e planejar mudanças para os próximos pleitos, incluindo já as eleições municipais de 2028.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A pesquisa é aberta a todas as eleitoras e todos os eleitores do país. Os brasileiros que votaram no exterior também podem participar e relatar a sua experiência durante o primeiro turno. Segundo o TSE, a iniciativa é inédita e busca colocar a experiência do eleitor no centro do processo de aperfeiçoamento da Justiça Eleitoral.A iniciativa foi divulgada pelo Consulado-Geral de Lisboa, responsável pela organização do pleito na capital portuguesa. Com quase 80.000 eleitores, Lisboa é o maior pólo de votação do mundo.O consulado foi amplamente elogiado nas redes sociais pelo planejamento deste ano. Os locais de votação foram ampliados, eliminando as longas filas enfrentadas em 2022. Apenas houve fila nas primeiras horas do pleito, porque muitos eleitores chegaram horas antes do início da votação. Depois, ao longo do dia, o fluxo foi contínuo.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Busca ou quer dar carona para alguém votar em Portugal? Brasileiro cria site para conectar pessoas no segundo turno.Eleições Brasil. Distância, feriado e lembranças com filas na votação anterior explicam abstenção