Dados ainda não são oficiais.
Dados ainda não são oficiais.Foto: Leonardo Negrão
Eleições Brasil

Lula vence em Portugal, indica resultado parcial

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PT quer prorrogação na Bahia

O PT pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que prorrogue até as 19h o horário de votação em Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, na Bahia. O partido de Lula afirma que a redução da circulação de ônibus prejudicou o deslocamento de eleitores durante o 2º turno da eleição presidencial. A candidatura de esquerda também se queixa de problema em São Paulo.

Maurício Szporer, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, mandou prender Pablo Souza, o secretário de mobilidade de Salvador, após passageiros denunciarem frota reduzida na capital baiana. Ao menos 75 ônibus foram impedidos de sair da garagem no bairro Caminho da Areia por sindicalistas terem colocado adesivos 13, o número do PT, de Lula, nas viaturas. Na ação, interposta pela coligação de apoio à reeleição do presidente Lula, está escrito que a diminuição de oferta de ônibus estava a dificultar o acesso de eleitores aos locais de votação. Antes de determinar a prisão, o magistrado já havia instituído multa de um milhão de reais por cada hora de redução da frota.

Resultado final sai depois das 00:30

Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral aponta 20:30 a 21:00 - 00:30 a 01:00 já de segunda-feira no horário de Lisboa - como o momento em que se saberá o vencedor.

Lula vence em Portugal

Segundo dados divulgados pelo Núcleo do Partido dos Trabalhadores (PT) em Portugal, Lula venceu o segundo turno das eleições presidenciais brasileiras no país, com 34.319 votos, correspondentes a 59,42% dos votos válidos. O partido fez a acompanha a apuração dos votos.

Flávio Bolsonaro recebeu 23.433 votos, ou 40,58%. Com 100% das urnas apuradas, a diferença entre os dois candidatos foi de 10.886 votos. O stual presidente foi o mais votado em Lisboa e no Porto, enquanto em Faro o vencedor foi Flávio Bolsonaro.

No primeiro turno, Lula já havia sido o candidato mais votado em Portugal, com 26.401 votos (52,45% dos votos válidos), contra 19.412 de Flávio Bolsonaro (38,57%).

Agressão foi "muito grave", afirma Candeas

Em entrevista ao DN Brasil, o cônsul-geral Alessandro Candeas classificou a agressão a uma jovem como "muito grave" e que acompanhou a vítima.

Assista a entrevista:

Abstenção cai em Lisboa no 2.º turno e comparecimento chega a até 40 mil eleitores, afirma cônsul

Logo após o encerramento das urnas às 17h em Portugal, o cônsul-geral do Brasil em Lisboa, Alessandro Candeas, informou em coletiva de imprensa que a participação dos eleitores brasileiros aumentou significativamente neste segundo turno.

Segundo o diplomata, o comparecimento ficou na casa dos 50% do eleitorado apto, mobilizando entre 38 mil e 40 mil eleitores na capital portuguesa.

O resultado confirma uma expressiva queda na taxa de abstenção em comparação com o primeiro turno, realizado em 4 de outubro. Na primeira votação, cerca de 31 mil eleitores foram às urnas em Lisboa (participação de aproximadamente 36% a 38%, com abstenção perto dos 63% a 64%). Com a presença de até 40 mil pessoas neste domingo (25), o maior colégio eleitoral do Brasil no exterior registrou um acréscimo de cerca de 7 mil a 9 mil votantes em relação à etapa anterior.

Poucos eleitores deixaram para votar de última hora

Quando faltava meia hora para o fim da votação, poucos eram os eleitores chegando para votar, sendo a movimentação tranquila na entrada dos três prédios de votação. A maior parte decidiu vir mais cedo.

Veja imagens desta tarde

O fotojornalista Leonardo Negrão fez novos registros da votação esta tarde.

Clima de tensão diminui

O número de apoiadores vai diminuindo com o passar da tarde, mas a PSP continua mobilizada separando os grupos. A votação termina às 17:00, hora de Lisboa.

Menina de 17 anos agredida por bolsonarista

Uma eleitora, vestida de vermelho, foi agredida por um eleitor de Flávio Bolsonaro esta tarde. A vítima tem 17 anos e foi levada ao hospital São José pelo Corpo de Bombeiros, que prestou também um primeiro atendimento médico.

A agressão teve testemunhas, que filmaram o homem indo embora. A eleitora levou um soco no olho, que ficou inchado com a agressão, confirmou o jornal. A Polícia Federal (PF) acompanha o caso, apurou o DN Brasil. O jornal também apurou que a vítima também estava bastante abalada. O caso está sendo acompanhado pelo cônsul-geral do Brasil, Alessandro Candeas.

O DN Brasil conversou com uma testemunha. Disse que, quando viu, o homem estava em cima da menina, que foi socorrida por outro homem que conseguiu retirar o agressor. "Na hora a nossa preocupação foi prestar socorro, nem corremos atrás dele, mas o rosto foi filmado", disse a testemunha ao jornal. A agressão aconteceu em uma das ruas laterais da área de votação.

Parciais do exterior mostram disputa acirrada e avanço de Flávio no Oriente Médio; Lula lidera em quantidade de países

O levantamento de boletins de urna do segundo turno da eleição presidencial no exterior aponta que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente em dez dos países com apuração parcial divulgada, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) lidera em oito.

No somatório geral de votos contabilizados até o momento, no entanto, Flávio soma 33.928 votos contra 15.737 de Lula, uma diferença expressiva impulsionada sobretudo pelo forte colégio eleitoral do Japão, onde o senador registrou 28.538 votos (80,08%) frente a 7.098 do atual presidente.

ISAAC FONTANA/EPA.

Os dados consolidados indicam que Lula mantém posições sólidas e amplia vantagens na Oceania e em partes da Ásia. Além de Austrália, Nova Zelândia e China, o candidato do PT ainda mantem vantagens em países como Coreia do Sul, Singapura e Kuwait.

Por outro lado, o avanço de Flávio Bolsonaro concentra-se em redutos tradicionais asiáticos e em nações do Oriente Médio. Além da expressiva votação no Japão, o senador superou o concorrente em países como os Emirados Árabes Unidos (772 votos a 643), Catar (195 a 159), Taiwan, Tailândia e Filipinas.

Foto: Andre Coelho/EPA

Houve também alternância na Malásia, onde Flávio assumiu a liderança por margem estreita, somando 44 votos contra 41 de Lula.

Já nos primeiros registros vindos do continente africano a vantagem recai sobre Lula, que venceu no Egito por 60 votos a 16 e no Quênia por 29 a 16.

Apoiadores separados pela PSP

O cenário em Lisboa é muito diferente do primeiro turno. A Polícia de Segurança Pública (PSP) teve que separar os apoiantes de cada candidato. Os polícias estão no meio separando os dois grupos, que trocam acusações e cânticos de apoio aos políticos.

Pela manhã, o número de apoiadores de Flávio Bolsonaro estava em número reduzido, mas mais eleitores chegaram à tarde. "Lula ladrão, seu lugar é na prisão" é uma das frases que cantam quando um eleitor de Lula passa, que respondem com frases como "vão estudar" e "pobres de direita".

Assista:

Empreendor português destaca animação dos eleitores

Lula vota em São Bernardo e diz que "nunca viu" tamanha mobilização

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já votou em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. "Eu estou com 80 anos, participo da vida política há 50. Já participei da campanha de 89, participei de todas as campanhas presidenciais. Eu, sinceramente, nunca vi nada igual", disse.

Foto: EPA/ISAAC FONTANA

Votação também flui no Porto

No Porto, a participação é semelhante ao registrado no primeiro turno. Foi a cidade em Portugal com a maior participação do eleitorado.

No Porto, votação ocorre no Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP).
No Porto, votação ocorre no Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP).Foto: DR

Flávio Bolsonaro vota no Rio de Janeiro e afirma que “chegou a hora da mudança”

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) defendeu neste domingo (25), no segundo turno das eleições, que representa a mudança, especialmente contra a violência pública e o endividamento. 

Em frente ao seu local de votação, falou brevemente à imprensa sobre a expectativa de vitória no pleito. 

"A vida de todo mundo piorou, então não tem porque continuar insistindo no erro. A esperança virou medo, de andar na rua de noite, de ter o celular roubado, de ter a moto roubada. Medo da geladeira vazia, de não conseguir pagar as contas", declarou. 

Foto: EPA/Andre Coelho

Eleitores enfrentam filas em Paris e Zurique

Diferente de Lisboa, o eleitorado brasileiro enfrenta filas para votar em Paris e em Zurique, de acordo com vários relatos na imprensa internacional.

Foto: EPA/MICHAEL BUHOLZER

Cinco estados votam também para governador

Em cinco estados do Brasil – Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins – e no Distrito Federal eleitores votam duas vezes: para presidente e para governador estadual. Todas as demais corridas aos governos estaduais ficaram decididas logo no primeiro turno.

Eleição é oportunidade de negócio

"Olha o café mineiro", grita a brasileira Bárbara Santarelli, com uma garrafa térmica na mão. Ao DN Brasil, conta que acordou às 5:30 para passar o cafézinho e vender. "O segredo da receita é o amor", relata. Veja no vídeo:

Flávio Bolsonaro já votou

Urnas abrem no Brasil com muita chuva em alguns pontos do país, inclusive no maior colégio eleitoral, São Paulo. Flávio Bolsonaro e Lula já votaram: o senador no Rio de Janeiro, no bairro de Vila Isabel.

Lula lidera em cinco países, e Flávio Bolsonaro em outros cinco, na apuração parcial do voto no exterior

Na apuração parcial do segundo turno das eleições presidenciais brasileiras de 2026 no exterior, Lula aparece à frente em cinco dos dez países apresentados, enquanto Flávio Bolsonaro lidera nos outros cinco. A maior vantagem de Lula é na Nova Zelândia, onde tem 80,5% dos votos válidos, seguida pela China, com 73,7%.

O presidente também lidera na Coreia do Sul (64,3%), em Singapura (63,8%) e na Austrália (63,5%). Já Flávio Bolsonaro tem o melhor resultado no Japão, com 80,1%, seguido pelas Filipinas (59,1%), Taiwan (58%), Tailândia (51,7%) e Hong Kong (51,2%). Os dados são parciais, referentes à manhã de domingo (25), e não representam o resultado oficial da votação no exterior.

Números serão fechados só ao fim da tarde, mas cônsul antecipa alta

Os resultados de participação só serão divulgados no final da tarde, mas o cônsul-geral Alessandro Candeas antecipa que a participação do eleitorado está maior do que no primeiro turno.

Foto: Leonardo Negrão

"O mundo está de olho no Brasil", afirma embaixador

Raimundo Carreiro, embaixador do Brasil em Portugal, afirmou aos jornalistas que "o mundo está de olho no Brasil" e que é um momento importante para o país.

Votação ocorre dentro da normalidade, avalia cônsul-geral

Em um primeiro balanço à imprensa, o cônsul-geral em Lisboa, embaixador Alessandro Candeas, avalia que tudo decorre dentro da normalidade na votação. Ele destaca que a participação parece ser maior do que no primeiro turno, mas que isso não fez com o tempo de espera na fila tenha aumentado.

Votação no Brasil começa às 11:00

Com o fim do horário de verão, o fuso horário com o Brasil diminui para três horas. Assim, quando for 11:00 na capital portuguesa, as urnas serão abertas no Brasil. O país tem 157.826.587 eleitores cadastrados em território nacional nas eleições de 2026.

Veja fotos da votação

As imagens pelas lentes do fotojornalistas do DN, Leonardo Negrão.

Lula vence e aumenta vantagem na China e Oceania; Flávio volta a vencer no Japão

Começam a ser divulgados os primeiros boletins vindos do exterior. Na China, Austrália e Nova Zelândia, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a vencer e aumentou a vantagem em relação ao primeiro turno. O candidato Flávio Bolsonaro (PL), por sua vez, voltou a vencer no Japão, onde registrou 80% dos votos.

Confira os boletins de urna consolidados no exterior.

- China Continental: Lula venceu nas três seções (Pequim com 85,1%, Xangai com 73,4% e Guangzhou com 59,3%), somando 73,7% dos votos válidos (375 votos), contra 26,3% de Flávio Bolsonaro (134 votos). Vitória inédita em Guangzhou, onde o bolsonarismo havia vencido em 2022. Hong Kong aguarda apuração.

- Nova Zelândia: Lula teve 80,5% dos votos válidos (418 votos) contra 19,5% de Flávio Bolsonaro (101 votos).

- Austrália: Lula obteve 64% dos votos (mais de 5,3 mil votos) contra 35% de Flávio Bolsonaro (2,9 mil votos).

- Japão: Flávio Bolsonaro venceu com 80% dos votos (28 mil votos) contra 19,9% de Lula, reduzindo a vantagem em relação a 2022 (quando Jair Bolsonaro fez 84%).

Fluxo das filas é contínuo

Quem chega para votar na Cidade Universitária, em Lisboa, não precisa esperar muito. O fluxo de entrada nos prédios é contínuo. Dentro dos locais de votação, voluntários orientam onde ir em cada seção.

Foto: Leonardo Negrão

Eleitorado chega cedo

A primeira eleitora que chegou para votar foi Maria Lúcia Moreira, que veio de Santa Iria de Azoria, nos arredores de Lisboa. Ao DN Brasil, conta que está na fila desde 5:30. No primeiro turno, tamébém foi uma das primeiras. Morando em Portugal há mais de 20 anos, afirma que continua a participando na democracia brasileira e considera "muito importante" votar.

Maria Lúcia Moreira mora em Portugal há mais de 20 anos.
Maria Lúcia Moreira mora em Portugal há mais de 20 anos.Foto: Amanda Lima

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Primeiros resultados do Exterior

As urnas já fecharam na Nova Zelândia, devido ao fuso horário. Lula derrorou Flávio Bolsonaro no país, de acordo com o levantamento realizado pelo G1. Na Coreia do Sul as urnas também já fecharam e deram vitória ao atual presidente. Os resultados oficiais no entanto, só serão divulgados a partir das 20:00 (hora de Lisboa), horário em que a votação encerra no Brasil.

Esperada maior participação em Lisboa

Ao DN Brasil, o cônsul-geral Alessandro Candeas, afirmou que espera uma maior participação do eleitorado neste segundo turno. A previsão é de que pelo menos mais 10.000 pessoas participem da votação na capital.

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Votação já começou

A votação iniciou às 8:00 e segue até às 17:00, horas locais, sem prorrogação. Não perca a hora!

Números do primeiro turno

Lula foi o candidato mais votado em duas das três cidades com votos em Portugal no dia 04 de outubro. Em Lisboa, teve 14.948 votos (53,51%), enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 10.548 votos (37,76%). Ao todo, foram registrados 28.643 votos, com 97,53% de votos nominais.

No Porto, Lula foi também o candidato mais votado no primeiro turno das eleições presidenciais brasileiras, com 10.356 votos (52,49%), enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 7.559 votos (38,32%). Ao todo, foram registrados 20.279 votos, com 97,28% de votos nominais.

Diferentemente de Porto e Lisboa, em Faro o candidato Flávio Bolsonaro foi o mais votado. O filho de Jair Bolsonaro recebeu 48,8% dos votos, num total de 1305 votos, enquanto o adversário Lula teve o voto de 1097 eleitores, o que totaliza 41,09%.

Documentos, horários, como encontrar a seção:

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Bom dia!

Muito bem-vindos ao live blog do DN/DN Brasil das eleições brasileiras. Estamos desde as primeiras horas da manhã acompanhando a votação em Portugal. Fiquem com a gente até sabermos quem será o novo presidente do Brasil.

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