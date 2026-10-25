O PT pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que prorrogue até as 19h o horário de votação em Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, na Bahia. O partido de Lula afirma que a redução da circulação de ônibus prejudicou o deslocamento de eleitores durante o 2º turno da eleição presidencial. A candidatura de esquerda também se queixa de problema em São Paulo.Maurício Szporer, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, mandou prender Pablo Souza, o secretário de mobilidade de Salvador, após passageiros denunciarem frota reduzida na capital baiana. Ao menos 75 ônibus foram impedidos de sair da garagem no bairro Caminho da Areia por sindicalistas terem colocado adesivos 13, o número do PT, de Lula, nas viaturas. Na ação, interposta pela coligação de apoio à reeleição do presidente Lula, está escrito que a diminuição de oferta de ônibus estava a dificultar o acesso de eleitores aos locais de votação. Antes de determinar a prisão, o magistrado já havia instituído multa de um milhão de reais por cada hora de redução da frota.