Publicações nas redes afirmam que André Ventura disse que não receberia Flávio Bolsonaro em Portugal. Em entrevista à CNN Portugal em 29 de outubro de 2026, o líder do Chega de fato disse que não haveria condições de manter Flávio no país e que ele deveria voltar ao Brasil para enfrentar a Justiça. A frase está correta, mas falta contexto: Ventura respondia a uma pergunta hipotética sobre conceder asilo político caso estivesse no governo, e não a um pedido real.O vídeo do trecho foi publicado pela emissora no mesmo dia, o jornal Observador publicou a declaração também no dia 29, e a própria CNN Portugal voltou ao tema em reportagem de 3 de novembro..No vídeo, o editor de Internacional da CNN Portugal, Filipe Silveira, pergunta se Ventura, caso fosse primeiro-ministro, teria concedido asilo político a Flávio Bolsonaro. Ventura diz conhecer Flávio, Eduardo e Jair Bolsonaro, mas afirma que, separando a relação pessoal do papel de político português, não há condições de manter Flávio em Portugal, considerando a legislação portuguesa e o quadro da União Europeia.Em seguida, diz que o aconselharia a voltar ao Brasil e enfrentar a Justiça. O jornalista encerra resumindo que Ventura não daria asilo político ao senador. A reportagem da CNN Portugal e a matéria do Observador descrevem a fala da mesma forma.A fala respondeu a uma pergunta hipotética: segundo o Observador, Ventura disse que não teria dado asilo a Flávio se estivesse no Governo. Ventura não chefia o governo português, e as reportagens consultadas não mencionam nenhum pedido de asilo de Flávio Bolsonaro a Portugal. Assim, a frase checada resume corretamente o sentido da declaração, mas omite que se tratava de asilo político e de uma hipótese condicionada a Ventura estar no governo.Acesse aqui o relatório completo da checagem..A Aletheia é um movimento e uma plataforma de código aberto que oferece ferramentas gratuitas para capacitar qualquer cidadão no combate à desinformação e no fortalecimento da democracia. Nesta parceria com o DN Brasil, foca na checagem de informações que repercutem no Brasil e em Portugal..Não votei no primeiro turno, posso votar no segundo? Confirme aqui!.O voto continua sendo obrigatório para os brasileiros que vivem no exterior? Confirme aqui!.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.