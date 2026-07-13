As inscrições para a prova deste ano do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) Exterior vão começar no dia 3 de agosto. O edital para a prova, com todas as informações, já está publicado no Diário Oficial da União pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização do exame.O prova vai ser realizada no dia 22 de novembro em Lisboa e em outras 16 cidades: Frankfurt (Alemanha); Bruxelas (Bélgica); Barcelona e Madri (Espanha); Nova York, Boston e Miami (Estados Unidos); Paris (França); Amsterdã (Holanda); Roma (Itália); Nagoia, Hamamatsu e Tóquio (Japão); Londre (Reino Unido); Genebra (Suíça); e Paramaribo (Suriname).Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A inscrição é gratuita e pode ser feita até 14 de agosto pelo portal do sistema Encceja Exterior.O Encceja Exterior confere aos brasileiros que vivem em outro país e que não concluiram os Ensinos Fundamental ou Médio na idade certa a chance de obter a certificação. Para quem quer obter o diploma de conclusão do Ensino Fundamental, é preciso ter no mínimo 15 anos de idade no dia da prova. Já para quem busca o certificado do Ensino Médio, a idade mínima é de 18 anos.Cursinho preparatórioO Encceja foi criado pelo Governo brasileiro em 2002, inicialmente com provas aplicadas apenas no Brasil. Anos depois, passou a ser realizada a versão Encceja Exterior. Em 2025, a prova foi realizada em 16 cidades no exterior, com 369 inscritos em Lisboa, segundo dados do consulado-geral enviados ao DN Brasil. A capital portuguesa liderou em participantes. Em seguida ficou Nagoia, que teve 117 inscritos no ano passado.Em Lisboa, existe um cursinho preparatório para o exame, totalmente gratuito e realizado com apoio do consulado-geral do Brasil. O conteúdo das aulas é segmentado de acordo com a divisão do Encceja, que é composta por quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, e uma redação."Estamos neste momento em férias, mas voltamos em setembro para aulas maravilhosas. Estamos de portas abertas", diz Rejane Lima, coordenadora do cursinho, ao DN Brasil.As aulas do cursinho ocorrem no campus da Universidade Lusófona, no Campo Grande, a partir das 19h, de segunda a sexta-feira. Os interessados em participar, ou em serem professores voluntários, podem se inscrever pelo e-mail enccejalisboa@gmail.com ou buscar informações pelo número +351 929125606..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Faltam menos de três meses para as eleições presidenciais do Brasil; veja o calendário do TSE.Prêmio de Sustentabilidade Brasil Portugal está com inscrições abertas