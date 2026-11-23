O Fórum de Integração Brasil Europa (FIBE) anunciou os vencedores da 4.ª edição do Prêmio FIBE, que distingue trabalhos acadêmicos de mestrado e doutorado que promovam as relações entre Brasil e Portugal.Nesta edição, foram premiadas quatro teses, quatro dissertações, além de três menções honrosas, nas áreas do Direito e das Ciências Sociais.Os trabalhos são inéditos, de autoria de estudantes do Brasil e de Portugal, com temas ligados à integração cultural e socioeconômica, bem como as ligações históricas, políticas e jurídicas, entre o Brasil e a Europa.A premiação é de oito mil euros, dividia entre os vencedores.O DN Brasil é parceiro desta iniciativa.Confira a lista completaDIREITOTeses de Doutorado· 1.º lugar: Otávio Morato – “Direito ao reparo contra a obsolescência: contribuições para uma reaproximação entre técnica e cultura” (Universidade Federal de Minas Gerais)· 2.º lugar ex aequo: Raimilan Seneterri da Silva Rodrigues – “Democracia militante em tempos de crise: proposta de compreensão da autodefesa democrática com suporte na teoria do discurso de Ernesto Laclau” (Universidade de Fortaleza)· 2.º lugar ex aequo: Sérgio Pompeu de Freitas Campos – “Separação de poderes como cláusula pétrea” (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa)Menções honrosas· Alice de Siqueira Khouri – “A discricionariedade regulatória no sector de energia” (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa)· Fedra Teixeira Gonçalves Simões de Lyra – “O uso secundário de bases de dados pessoais custodiadas pelo poder público: uma análise à luz do direito fundamental à proteção de dados pessoais” (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP)· Luciana Oliveira de Souza – “Neurotecnologia e proteção jurídica: uma proposta multinível em razão do risco cognitivo” (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP) Dissertações de Mestrado· 1.º lugar: Diogo Camboim Pitta – “As origens alemãs da cláusula geral da boa-fé objetiva e sua recepção no Brasil: uma abordagem histórico-comparativa” (Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo)· 2.º lugar: Lorenzzo Antonini Itabaiana – “O registro de operações de tratamento de dados pessoais na LGPD: aplicações ontológicas semiformais para uma accountability efetiva” (Universidade Federal de Minas Gerais)· 3.º lugar ex aequo: Matheus Oliveira Klippert – “Constitucionalismo luso-brasileiro: antecedentes, génese e aspetos fundamentais no séc. XIX” (Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra)· 3.º lugar ex aequo: Maiara Ceolin Vione – “O direito fundamental de acesso à justiça” (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa) OUTRAS CIÊNCIAS SOCIAISTeses de Doutoramento· 1.º lugar: Ana Carolina Louback Lopes – “Por uma política cultural de dimensão territorial: diálogos entre periferias urbanas de Lisboa e São Paulo” (Universidade de Coimbra, em cotutela com a Universidade de São Paulo)Dissertações de MestradoNão foram atribuídos prêmios..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Foi bem no ENEM? Conheça as universidades em Portugal que aceitam a nota do exame na inscrição de brasileiros.Inscrições para o prêmio FIBE encerram esta quarta-feira