Foi durante a mudança para Portugal, em 2018, que Lele Martino e Diogo Fráguas deram início ao Bemquerê e começaram uma trajetória que, oito anos depois, já passou pelas rádios portuguesas e até pela semifinal do Got Talent Portugal. Agora, a dupla brasileira volta a um dos trabalhos mais recentes dessa caminhada para apresentar uma nova versão de "Na Correnteza Tudo É Leve", já disponível nas plataformas digitais.A faixa integra "Sua Voz É Casa", álbum em que o Bemquerê transita pela música popular brasileira contemporânea e incorpora referências do Maloya, ritmo tradicional da Ilha da Reunião, território francês no Oceano Índico. Parte do trabalho nasceu durante uma residência cultural promovida pela União Europeia, experiência que aproximou a dupla de novas sonoridades e influenciou a construção do disco.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Em "Na Correnteza Tudo É Leve (Acústico)", Lele e Diogo optam por uma instrumentação mais enxuta e arranjos minimalistas em relação à gravação original. A nova leitura coloca as vozes e a composição em primeiro plano e aposta em uma sonoridade mais intimista para revisitar uma das faixas mais delicadas do álbum.Além dos trabalhos autorais, a trajetória construída pelo Bemquerê em Portugal inclui a criação do Rebento, série de encontros musicais intimistas idealizada pela dupla. O projeto se soma às apresentações e passagens pelas rádios portuguesas que marcaram os primeiros anos do duo no país.A versão acústica de "Na Correnteza Tudo É Leve" está disponível desde 11 de agosto nas principais plataformas digitais. A faixa foi lançada pela Central Records..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Gilberto Gil e relação entre Brasil e Portugal. "Nos queremos cada vez mais, de forma cada vez mais profunda"