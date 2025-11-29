Dra. Ana Beatriz Barbosa anuncia nova turnê europeia em 2026 e confirma retorno a Portugal

Depois do sucesso das palestras realizadas este ano em Lisboa e no Porto, a psiquiatra brasileira Ana Beatriz Barbosa já confirmou o retorno a Portugal em 2026 como parte de uma nova turnê europeia. A autora de Mentes Perigosas e Mentes Inquietas levará novamente ao público da terrinha o evento “Liberte o Poder da Saúde Mental”, que terá passagens pelo Reino Unido, Suíça e Portugal em maio do próximo ano.As primeiras datas já foram anunciadas: em Londres, a palestra está marcada para 15 de maio, na Royal Geographical Society, às 19h; e em Genebra, será no dia 17 de maio, às 17h, no Bâtiment des Forces Motrices. Em ambas as cidades, haverá a opção de ingresso VIP, que inclui um encontro exclusivo com a psiquiatra após a apresentação. As sessões serão conduzidas em português e voltadas para o público geral, com classificação etária a partir dos 10 anos. As datas e informações sobre a etapa portuguesa ainda serão divulgadas.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Com uma linguagem acessível e abordagem empática, Ana Beatriz Barbosa fala sobre temas como ansiedade, depressão e TDAH, conectando o conhecimento científico à vida cotidiana. As palestras tem como objetivo desmistificar a saúde mental e oferecer estratégias práticas para o equilíbrio emocional, a melhoria do sono e o bem-estar.Graduada em Medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e especialista em Psiquiatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Ana Beatriz tem formação complementar na University of Chicago e é membra da Academia de Ciências de Nova York.Além da carreira clínica e literária, apresenta o podcast PodPeople, que conta com mais de quatro milhões de inscritos no Youtube, e participa frequentemente de debates públicos sobre comportamento e saúde mental.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Tratamento da ansiedade em Portugal ganha novas perspectivas com psicóloga brasileira