Documentário brasileiro-palestino será exibido em festival de cinema em Coimbra nesta quarta-feira

O premiado documentário “Notas Sobre um Desterro”, do diretor brasileiro Gustavo Castro, será exibido nesta quarta-feira (18), durante a programação do DOC.Coimbra, no Auditório do Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV). Co-produção entre Brasil e Palestina, a película revisita imagens filmadas na Cisjordânia em 2018 para refletir sobre os acontecimentos posteriores a 7 de outubro de 2023. A sessão está marcada para às 18h30.O filme parte do encontro de uma família brasileira-palestina na Cisjordânia, originalmente pensado como um registo sobre possibilidades de coexistência numa terra ocupada. Com os desdobramentos recentes do conflito, a obra assume outro contorno, transformando-se numa reflexão sobre colonização, apartheid, genocídio e a proliferação de imagens de guerra produzidas pelas próprias vítimas.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Coproduzido entre Brasil e Palestina, o documentário integra a programação do DOC.Coimbra, festival anual dedicado ao cinema documental que decorre em março na cidade. O evento realizou as suas duas primeiras edições em 2024 e 2025, apresentando uma seleção de longas e curtas-metragens nacionais e internacionais, incluindo estreias mundiais e exibições em Portugal de obras já exibidas em festivais de referência.A exibição de “Notas Sobre um Desterro” no Auditório do Teatro Académico de Gil Vicente, localizado na Praça da República, tem entrada livre. O filme tem duração de 120 minutos e classificação etária para maiores de 16 anos e os ingressos podem ser reservados através deste link. nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Imigratoria: coletivo quer abrir portas para brasileiros no audiovisual português.Documentário de brasileira que debate o silêncio colonial português concorre em festival nacional