Cena do filme "Notas sobre um Desterro".
Cena do filme "Notas sobre um Desterro". DR
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Documentário brasileiro-palestino será exibido em festival de cinema em Coimbra nesta quarta-feira

“Notas Sobre um Desterro”, de Gustavo Castro, será exibido no Teatro Académico de Gil Vicente com entrada gratuita
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O premiado documentário “Notas Sobre um Desterro”, do diretor brasileiro Gustavo Castro, será exibido nesta quarta-feira (18), durante a programação do DOC.Coimbra, no Auditório do Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV). Co-produção entre Brasil e Palestina, a película revisita imagens filmadas na Cisjordânia em 2018 para refletir sobre os acontecimentos posteriores a 7 de outubro de 2023. A sessão está marcada para às 18h30.

O filme parte do encontro de uma família brasileira-palestina na Cisjordânia, originalmente pensado como um registo sobre possibilidades de coexistência numa terra ocupada. Com os desdobramentos recentes do conflito, a obra assume outro contorno, transformando-se numa reflexão sobre colonização, apartheid, genocídio e a proliferação de imagens de guerra produzidas pelas próprias vítimas.

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Coproduzido entre Brasil e Palestina, o documentário integra a programação do DOC.Coimbra, festival anual dedicado ao cinema documental que decorre em março na cidade. O evento realizou as suas duas primeiras edições em 2024 e 2025, apresentando uma seleção de longas e curtas-metragens nacionais e internacionais, incluindo estreias mundiais e exibições em Portugal de obras já exibidas em festivais de referência.

A exibição de “Notas Sobre um Desterro” no Auditório do Teatro Académico de Gil Vicente, localizado na Praça da República, tem entrada livre. O filme tem duração de 120 minutos e classificação etária para maiores de 16 anos e os ingressos podem ser reservados através deste link.

nuno.tibirica@dn.pt

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