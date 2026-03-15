DJ brasileiro Maz volta a Lisboa para show em festival no início de abril

O DJ e produtor brasileiro Maz estará em Portugal no dia 4 de abril para uma apresentação em Lisboa. O artista é uma das atrações do Bloom Fest, evento que acontece no Pátio da Galé, na Praça do Comércio, que recebe diferentes nomes da música eletrônica com programação animada que decorre entre às 15h às 4h da madrugada.Maz é um dos nomes em destaque da música eletrônica brasileira contemporânea. O artista ganhou projeção internacional ao combinar afro house com elementos da música brasileira, incorporando percussões e referências de estilos como baião, samba e MPB em suas produções e sets. Ao longo da carreira, já alcançou o topo das paradas da plataforma Beatport em cinco ocasiões.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Entre os trabalhos mais conhecidos do DJ está o remix da música “Banho de Folhas”, da cantora Luedji Luna, que ajudou a ampliar sua projeção fora do Brasil. Em 2024, ele também integrou o line-up do Coachella, nos Estados Unidos, ao lado da cantora Ludmilla, sendo um dos poucos artistas brasileiros presentes no festival naquele ano.Os ingressos para o evento em Lisboa já estão disponíveis online, com valores a partir de €15 para a entrada geral. Há ainda opções VIP e pacotes para grupos. As entradas podem ser adquiridas através deste link. nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira