Mais de 50 mil solicitações de atendimento foram registradas no Consulado-Geral do Brasil em Lisboa entre janeiro e junho. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (2). Na comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento foi de aproximadamente 17%.A média foi de 8.423 pedidos por mês. O serviço mais procurado foi o de emissão de passaportes, com 9.386 documentos emitidos. Somadas às 590 Autorizações de Retorno ao Brasil (ARB), foram expedidos 9.976 documentos de viagem no primeiro semestre.Os dados também mostram uma tendência de aumento na emissão de ARBs ao longo do semestre. Foram 96 documentos em janeiro, 83 em fevereiro, 105 em março, 83 em abril, 109 em maio e 114 em junho, o maior número do período.A equipe do consulado respondeu a mais de 20 mil e-mails no semestre, uma média de quase 3.500 mensagens por mês. Já o setor de assistência a brasileiros registrou 1.824 atendimentos, média de cerca de 300 por mês, principalmente em casos como violência doméstica e outras situações de vulnerabilidade.Preparação para as eleiçõesAlém do trabalho consular, a equipe está preparando a realização das eleições presidenciais brasileiras em Lisboa. Lisboa tem o maior colégio eleitoral no exterior, com mais de 70 mil eleitores e eleitoras. Por isso, precisa de um grande número de voluntários para o serviço.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!As pessoas interessadas em trabalhar podem fazer a inscrição até o dia 10 de julho. "Você pode contribuir para que esse importante momento da democracia aconteça da melhor forma possível", convida a repartição. O pleito está marcado para o dia 04 de outubro, no primeiro turno.A organização das eleições ocorre desde pelo menos maio do ano passado, quando ficou acertada a ampliação dos locais de votação na Cidade Universitária. Além da Faculdade de Direito, a votação também ocorrerá na Faculdade de Letras e no prédio da Reitoria da Universidade de Lisboa.Pessoas filiadas a partidos políticos não podem participar, bem como aqueles que não estão em dia com a justiça eleitoral. Só aceitas pessoas de nacionalidade brasileira. As que se enquadram nestes requisitos e estão interessadas devem fazer a inscrição neste link.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Mais de 400 atendimentos em dois meses para emissão da carteira de identidade brasileira em Lisboa.Consulado do Brasil precisa de voluntários para as eleições presidenciais