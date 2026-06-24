Inscrições vão até o dia 10 de julho.
Inscrições vão até o dia 10 de julho.Foto: Reinaldo Rodrigues
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Consulado do Brasil precisa de voluntários para as eleições presidenciais

Pessoas filiadas a partidos políticos não podem participar, bem como aqueles que não estão em dia com a justiça eleitoral.
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Encerram no dia 10 de julho as inscrições para participar como voluntário das eleições presidenciais brasileiras em Lisboa. O consulado, que organiza o pleito na capital portuguesa, precisa de centenas de pessoas para a realização da votação para atividades como organização das filas.

A cidade será o maior colégio eleitoral brasileiro no exterior, com cerca de 69 mil eleitoras e eleitores, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "Você pode contribuir para que esse importante momento da democracia aconteça da melhor forma possível", convida a repartição. O pleito está marcado para o dia 04 de outubro, no primeiro turno.

A organização das eleições ocorre desde pelo menos maio do ano passado, quando ficou acertada a ampliação dos locais de votação na Cidade Universitária. Além da Faculdade de Direito, a votação também ocorrerá na Faculdade de Letras e no prédio da Reitoria da Universidade de Lisboa.

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Pessoas filiadas a partidos políticos não podem participar, bem como aqueles que não estão em dia com a justiça eleitoral. Só aceitas pessoas de nacionalidade brasileira. As que se enquadram nestes requisitos e estão interessadas devem fazer a inscrição neste link.

"A sua participação é fundamental para o sucesso das eleições", completa o consulado. A convocação será posteriormente oficializada pela Justiça Eleitoral.

Já o cadastro eleitoral foi encerrado em 4 de maio. A reabertura ocorrerá somente após o pleito deste ano. Caso a disputa seja definida em segundo turno, a nova votação será realizada em 25 de outubro.

amanda.lima@dn.pt

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