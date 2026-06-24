Encerram no dia 10 de julho as inscrições para participar como voluntário das eleições presidenciais brasileiras em Lisboa. O consulado, que organiza o pleito na capital portuguesa, precisa de centenas de pessoas para a realização da votação para atividades como organização das filas.A cidade será o maior colégio eleitoral brasileiro no exterior, com cerca de 69 mil eleitoras e eleitores, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "Você pode contribuir para que esse importante momento da democracia aconteça da melhor forma possível", convida a repartição. O pleito está marcado para o dia 04 de outubro, no primeiro turno.A organização das eleições ocorre desde pelo menos maio do ano passado, quando ficou acertada a ampliação dos locais de votação na Cidade Universitária. Além da Faculdade de Direito, a votação também ocorrerá na Faculdade de Letras e no prédio da Reitoria da Universidade de Lisboa.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Pessoas filiadas a partidos políticos não podem participar, bem como aqueles que não estão em dia com a justiça eleitoral. Só aceitas pessoas de nacionalidade brasileira. As que se enquadram nestes requisitos e estão interessadas devem fazer a inscrição neste link. "A sua participação é fundamental para o sucesso das eleições", completa o consulado. A convocação será posteriormente oficializada pela Justiça Eleitoral.Já o cadastro eleitoral foi encerrado em 4 de maio. A reabertura ocorrerá somente após o pleito deste ano. Caso a disputa seja definida em segundo turno, a nova votação será realizada em 25 de outubro.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Consulado do Brasil no Porto procura voluntários para eleições presidenciais.Maior colégio eleitoral do exterior, Lisboa bate recorde e concentra quase 69 mil brasileiros aptos a votar