Os passaportes solicitados nos consulados do Brasil em Lisboa e no Porto passarão a ser parcialmente produzidos no Brasil. As duas repartições consulares foram selecionadas para integrar um projeto-piloto do Itamaraty que transfere parte da impressão dos documentos para o território brasileiro.O DN Brasil confirmou a mudança com os consulados de Lisboa e do Porto. Dos três consulados brasileiros em Portugal, apenas Faro continuará realizando a impressão local dos passaportes. A medida vale tanto para a emissão do primeiro documento quanto para as renovações, mas o procedimento para a solicitação continua o mesmo.O DN Brasil apurou que o prazo de entrega dos passaportes poderá ser um pouco maior do que o habitual, devido ao tempo de tramitação entre Brasil e Portugal. Por outro lado, a mudança também deve trazer benefícios, no caso do Consulado-Geral em Lisboa.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp"Vamos conseguir fazer mais atendimentos por dia, já que liberamos mão de obra da impressão, e a fila para atendimento presencial vai diminuir", afirmou uma fonte ao jornal. Segundo dados oficiais, o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa emitiu, em média, 45 passaportes por dia em 2025.O DN Brasil solicitou mais informações ao Ministério das Relações Exteriores (MRE), mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. A mudança no processo de impressão dos passaportes gerou uma série de publicações nas redes sociais com informações desencontradas ou fora de contexto.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Procura por serviços do consulado do Brasil em Lisboa ultrapassa 50 mil pedidos em seis meses.Passaporte brasileiro no Exterior está mais barato