O DN Brasil confirmou a mudança com os consulados de Lisboa e do Porto.
O DN Brasil confirmou a mudança com os consulados de Lisboa e do Porto.Foto: Reinaldo Rodrigues
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Passaportes solicitados em Lisboa e Porto serão impressos no Brasil

Dos três consulados brasileiros localizados em Portugal, apenas Faro continua com a impressão no território.
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Os passaportes solicitados nos consulados do Brasil em Lisboa e no Porto passarão a ser parcialmente produzidos no Brasil. As duas repartições consulares foram selecionadas para integrar um projeto-piloto do Itamaraty que transfere parte da impressão dos documentos para o território brasileiro.

O DN Brasil confirmou a mudança com os consulados de Lisboa e do Porto. Dos três consulados brasileiros em Portugal, apenas Faro continuará realizando a impressão local dos passaportes. A medida vale tanto para a emissão do primeiro documento quanto para as renovações, mas o procedimento para a solicitação continua o mesmo.

O DN Brasil apurou que o prazo de entrega dos passaportes poderá ser um pouco maior do que o habitual, devido ao tempo de tramitação entre Brasil e Portugal. Por outro lado, a mudança também deve trazer benefícios, no caso do Consulado-Geral em Lisboa.

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"Vamos conseguir fazer mais atendimentos por dia, já que liberamos mão de obra da impressão, e a fila para atendimento presencial vai diminuir", afirmou uma fonte ao jornal. Segundo dados oficiais, o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa emitiu, em média, 45 passaportes por dia em 2025.

O DN Brasil solicitou mais informações ao Ministério das Relações Exteriores (MRE), mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. A mudança no processo de impressão dos passaportes gerou uma série de publicações nas redes sociais com informações desencontradas ou fora de contexto.

amanda.lima@dn.pt

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