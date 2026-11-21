A história aproximou Brasil e Portugal em vários sentidos, sendo a música mais uma forma de celebrar essa ligação. Em homenagem aos 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países, a Orquestra Sinfônica de Lisboa apresenta um concerto especial para celebrar a data.O evento será no Teatro Capitólio, no Parque Mayer, em Lisboa, às 19h de segunda-feira, 23 de novembro. De acordo com comunicado da Embaixada do Brasil em Lisboa, o repertório dedicado à música dos dois países.O concerto em Lisboa dá continuidade às comemorações que também passaram pelo Brasil. Na quarta-feira (19), a mesma apresentação foi realizada no Teatro Nacional Claudio Santoro, em Brasília, às 20h, sob a regência do maestro Claudio Cohen. Os dois espetáculos foram organizados para celebrar os dois séculos de relações diplomáticas entre os países, com apresentações sinfônicas especiais nas duas capitais.A primeira parte do show na capital portuguesa será dedicada à música brasileira, sob a regência do maestro João Pedro Souza, natural de Pernambuco. O programa inclui obras de Heitor Villa-Lobos, como as "Bachianas Brasileiras nº 4" e "Bachianas Brasileiras nº 5", esta última com participação do contratenor brasileiro Sávio Faschét. Também serão apresentadas "As Três Peças Nordestinas", de Clóvis Pereira, e "Mourão", de César Guerra-Peixe.A segunda parte será dedicada à música portuguesa, com regência do maestro Miguel Nabais Pernes. A orquestra interpretará o "Concerto em Ré, op. 17", de Joly Braga Santos, composto para orquestra de cordas.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O espetáculo reúne músicos brasileiros e portugueses e conta com a participação de Sávio Faschét, cantor, ator e professor de música formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O artista venceu o prêmio de melhor contratenor no Concurso Internacional Maria Callas e colabora com a Orquestra Sinfônica de Lisboa em apresentações em Portugal e no Brasil.A iniciativa integra as comemorações dos dois séculos de relações diplomáticas entre os países, estabelecidas em 1825. O evento é aberto ao público e tem entrada gratuita. Os ingressos deverão ser retirados diretamente no local do evento, estando a entrada sujeita à lotação da sala.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..7 de Setembro: Marcelo diz que brasileiros são "muito bem-vindos" em Portugal.Exposição no Porto reúne obras inspiradas nas bandeiras do Brasil e de Portugal