Ex-Presidente foi convidado especial na festa da Independência do Brasil em Lisboa e esteve ao lado do embaixador durante o discurso.
Ex-Presidente foi convidado especial na festa da Independência do Brasil em Lisboa e esteve ao lado do embaixador durante o discurso.Foto: Felipe Raibolt / Embaixada do Brasil
Diplomacia BR

7 de Setembro: Marcelo diz que brasileiros são "muito bem-vindos" em Portugal

Festa na residência oficial do Embaixador do Brasil em Lisboa reuniu centenas de pessoas.
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O ex-Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, foi um dos convidados de honra na festa do 7 de Setembro em Lisboa. A festa, que ocorre anualmente na residência oficial do embaixador do Brasil em Lisboa, contou com Marcelo, que tirou várias selfies e ficou ao lado do embaixador Raimundo Carreiro durante o discurso oficial.

Em entrevista ao DN Brasil no evento, disse que é "sempre uma alegria" estar nas festas da diplomacia brasileira, em especial na festa do Dia da Independência. O antigo chefe de Estado lembrou que já esteve "muitas vezes, há decadas, a celebrar a data que é tão importante".

"O Brasil é uma potência. É uma potência à qual Portugal deve, os portugueses devem, mas todo o mundo que fala português deve. Não só a língua, a cultura, a criatividade, as artes, a literatura, a música, mas também a ciência, a tecnologia. O Brasil é o futuro", refletiu.

Sobre a comunidade brasileira em Portugal, em tempos de polarização e discurso de ódio contra imigrantes, afirmou que "os brasileiros são muito bem-vindos" no país. "Não deixo um recado, mas um agradecimento. Os brasileiros contribuem para Portugal e trazem felicidade, assim como os portugueses no Brasil", destacou.

Marcelo ainda destacou que "sente muitas saudades" das várias visitas que fez ao país enquanto chefe de Estado. O Presidente esteve no Brasil pelo menos nove vezes durante os dois mandatos.

"Vitalidade de nossas diásporas"

Raimundo Carreiro, embaixador do Brasil em Lisboa, disse no discurso que "o intenso diálogo político, o crescente intercâmbio cultural, a vitalidade de nossas diásporas e a expansão dos vínculos econômicos mostram que Brasil e Portugal vivem um momento muito favorável de consolidação das relações bilaterais".

O embaixador destacou a importância da comunidade brasileira no país. "Os brasileiros já representam 5% da população de Portugal. Sua presença é parte integrante da vida econômica, social, acadêmica e cultural portuguesa", destacou.

Ao mesmo tempo, salientou que "valorizar essa realidade não nos impede de reconhecer os desafios que ainda persistem e continuar trabalhando, em conjunto com as autoridades e com a sociedade portuguesa, para aprimorar a integração da comunidade brasileira".

Outros pontos citados no discurso foram a visita do Presidente Lula este ano a Portugal e a participação do primeiro-ministro Luís Montenegro na COP 30, em Belém e o acordo entre Mercosul e União Europeia (UE). Por fim, falou sobre a realização das eleições brasileiras, elogiando o trabalho de preparação do pleito pelos três consulados sediados em Portugal.

amanda.lima@dn.pt

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