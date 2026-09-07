O ex-Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, foi um dos convidados de honra na festa do 7 de Setembro em Lisboa. A festa, que ocorre anualmente na residência oficial do embaixador do Brasil em Lisboa, contou com Marcelo, que tirou várias selfies e ficou ao lado do embaixador Raimundo Carreiro durante o discurso oficial.Em entrevista ao DN Brasil no evento, disse que é "sempre uma alegria" estar nas festas da diplomacia brasileira, em especial na festa do Dia da Independência. O antigo chefe de Estado lembrou que já esteve "muitas vezes, há decadas, a celebrar a data que é tão importante"."O Brasil é uma potência. É uma potência à qual Portugal deve, os portugueses devem, mas todo o mundo que fala português deve. Não só a língua, a cultura, a criatividade, as artes, a literatura, a música, mas também a ciência, a tecnologia. O Brasil é o futuro", refletiu.Sobre a comunidade brasileira em Portugal, em tempos de polarização e discurso de ódio contra imigrantes, afirmou que "os brasileiros são muito bem-vindos" no país. "Não deixo um recado, mas um agradecimento. Os brasileiros contribuem para Portugal e trazem felicidade, assim como os portugueses no Brasil", destacou.Marcelo ainda destacou que "sente muitas saudades" das várias visitas que fez ao país enquanto chefe de Estado. O Presidente esteve no Brasil pelo menos nove vezes durante os dois mandatos.."Vitalidade de nossas diásporas"Raimundo Carreiro, embaixador do Brasil em Lisboa, disse no discurso que "o intenso diálogo político, o crescente intercâmbio cultural, a vitalidade de nossas diásporas e a expansão dos vínculos econômicos mostram que Brasil e Portugal vivem um momento muito favorável de consolidação das relações bilaterais".O embaixador destacou a importância da comunidade brasileira no país. "Os brasileiros já representam 5% da população de Portugal. Sua presença é parte integrante da vida econômica, social, acadêmica e cultural portuguesa", destacou.Ao mesmo tempo, salientou que "valorizar essa realidade não nos impede de reconhecer os desafios que ainda persistem e continuar trabalhando, em conjunto com as autoridades e com a sociedade portuguesa, para aprimorar a integração da comunidade brasileira".Outros pontos citados no discurso foram a visita do Presidente Lula este ano a Portugal e a participação do primeiro-ministro Luís Montenegro na COP 30, em Belém e o acordo entre Mercosul e União Europeia (UE). Por fim, falou sobre a realização das eleições brasileiras, elogiando o trabalho de preparação do pleito pelos três consulados sediados em Portugal.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Soberania, Copa Feminina e combate ao feminicídio são temas do desfile de Sete de Setembro em Brasília.30 anos da CPLP. “Participação ativa do Brasil é fundamental”, diz embaixador da missão brasileira