Construído em 1986, o Navio-Escola Brasil realiza a sua 40ª viagem de formação de Guardas-Marinha, a parte final do curso da Escola Naval que prepara os futuros oficiais.A viagem tem duração de 148 dias, com paradas em 17 portos em 14 países: Brasil, passando por Cabo Verde, Espanha, Grécia, Turquia, Itália, França, Alemanha, Países Baixos, Reino Unido, Portugal, Estados Unidos, México e Colômbia.Durante a parada em Lisboa, o DN Brasil visitou a embarcação, que tem 130 metros de comprimento e transporta uma tripulação de cerca de 400 pessoas. "É uma mini cidade" afirmou o comandante, o Capitão de Mar e Guerra Ricardo Maia. O Navio foi modificado para dar espaço a equipamentos e estruturas que favorem o ensino dos processos de navegação.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!.O futuro Guarda-Marinha João Vitor Cauduro, de 25 anos, é um dos 140 formandos. Natural do Rio de Janeiro, destacou as competências que o curso desenvolve e as experiências que a viagem proporciona."É uma formação muito árdua. Desenvolvemos três pilares, acadêmico, físico e militar-naval. A viagem de instrução consagra todo o esforço dos integrantes da turma, que aqui podem exercer todos os estudos numa prática no mar, e principalmente podendo conhecer novas culturas e promover a diplomacia naval por meio do navio", afirmou Cauduro ao DN Brasil.Veja mais imagens do fotojornalista Leonardo Negrão.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Navio-escola da Marinha do Brasil atraca em Lisboa com dois dias de visita aberta ao público.Alceu Valença celebra 80 anos em turnê pela Europa: “Palco para mim é vitamina, é alegria, é energia”