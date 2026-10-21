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O 'Brasil' em alto-mar. Veja como é por dentro o Navio-Escola que forma os novos oficiais da Marinha

Embarcação está realizando a viagem de formação de 140 Guardas-Marinhas que concluem o curso da Escola Naval. Percurso inclui paradas em Portugal e mais 13 países. "É uma mini cidade", diz comandante.

Construído em 1986, o Navio-Escola Brasil realiza a sua 40ª viagem de formação de Guardas-Marinha, a parte final do curso da Escola Naval que prepara os futuros oficiais.

A viagem tem duração de 148 dias, com paradas em 17 portos em 14 países: Brasil, passando por Cabo Verde, Espanha, Grécia, Turquia, Itália, França, Alemanha, Países Baixos, Reino Unido, Portugal, Estados Unidos, México e Colômbia.

Durante a parada em Lisboa, o DN Brasil visitou a embarcação, que tem 130 metros de comprimento e transporta uma tripulação de cerca de 400 pessoas. "É uma mini cidade" afirmou o comandante, o Capitão de Mar e Guerra Ricardo Maia. O Navio foi modificado para dar espaço a equipamentos e estruturas que favorem o ensino dos processos de navegação.

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O futuro Guarda-Marinha João Vitor Cauduro, de 25 anos, é um dos 140 formandos. Natural do Rio de Janeiro, destacou as competências que o curso desenvolve e as experiências que a viagem proporciona.

"É uma formação muito árdua. Desenvolvemos três pilares, acadêmico, físico e militar-naval. A viagem de instrução consagra todo o esforço dos integrantes da turma, que aqui podem exercer todos os estudos numa prática no mar, e principalmente podendo conhecer novas culturas e promover a diplomacia naval por meio do navio", afirmou Cauduro ao DN Brasil.

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O Navio-Escola Brasil foi construído em 1986. Nesta viagem de formação, que vai durar ao todo 148 dias, passa por Portugal e mais 13 países.
O Navio-Escola Brasil foi construído em 1986. Nesta viagem de formação, que vai durar ao todo 148 dias, passa por Portugal e mais 13 países.Foto: Leonardo Negrão
O Guarda-Marinha em formação João Vitor Cauduro, de 25 anos, natural do Rio de Janeiro.
O Guarda-Marinha em formação João Vitor Cauduro, de 25 anos, natural do Rio de Janeiro.Foto: Leonardo Negrão
A tripulação da 40ª viagem de formação no Navio-Escola Brasil é de cerca de 400 pessoas, entre oficiais, formandos e convidados.
A tripulação da 40ª viagem de formação no Navio-Escola Brasil é de cerca de 400 pessoas, entre oficiais, formandos e convidados.Foto: Leonardo Negrão
Mesmo sendo um navio-escola, o 'Brasil' possui armamento para treino, como dois canhões de 40mm, utilizados em prática de defesa com exercícios de tiro.
Mesmo sendo um navio-escola, o 'Brasil' possui armamento para treino, como dois canhões de 40mm, utilizados em prática de defesa com exercícios de tiro.Foto: Leonardo Negrão
Um dos dormitórios dos Guarda-Marinha em formação dentro do Navio-Escola Brasil.
Um dos dormitórios dos Guarda-Marinha em formação dentro do Navio-Escola Brasil.Foto: Leonardo Negrão
O Capitão de Corveta Pimenta, instutor de navegação do Navio-Escola Brasil.
O Capitão de Corveta Pimenta, instutor de navegação do Navio-Escola Brasil.Foto: Leonardo Negrão
O comandante do Navio-Escola Brasil é o Capitão de Mar e Guerra Ricardo Maia.
O comandante do Navio-Escola Brasil é o Capitão de Mar e Guerra Ricardo Maia.Foto: Leonardo Negrão
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O comandante do Navio-Escola Brasil é o Capitão de Mar e Guerra Ricardo Maia.
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O comandante do Navio-Escola Brasil é o Capitão de Mar e Guerra Ricardo Maia.
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