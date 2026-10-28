A Embaixada do Brasil em Portugal enviou ao Governo Federal uma proposta para que brasileiros residentes no país possam adquirir a sua casa própria através de um crédito na Caixa Econômica. O embaixador, Raimundo Carreiro, contextualizou a medida como uma resposta a algumas das "necessidades" dos cidadãos."Nós acompanhamos no dia a dia a população brasileira que optou por Portugal e verificamos também as necessidades que os brasileiros têm, acompanhamos essa questão da habitação e aqueles que resolveram manter sua permanência aqui em Portugal", explicou o embaixador durante uma coletiva de imprensa.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O programa seria operacionalizado via Caixa e Banco do Brasil, entidade que possui representação em Portugal, sendo este um dos motivos de viabilidade da proposta apontados pelo embaixador. A ideia foi enviada como sugestão ao Governo."Foi uma sugestão que nós mandamos para o Governo, de que abra uma linha de crédito através da Caixa Econômica Federal para que os brasileiros tenham acesso a um financiamento habitacional aqui em Portugal. E um dos fundamentos é que, aqui em Portugal, nós temos toda a estrutura, porque nós temos um Banco do Brasil, que se instalou aqui para fazer operações. A Caixa Econômica com o Banco do Brasil é uma plataforma perfeita para que se possa implantar um programa desse aqui em Portugal. Quer dizer, transfere do Brasil para cá e os brasileiros usam esse plano para comprar um imóvel aqui em Portugal", detalhou Raimundo Carreiro.A proposta, segundo o embaixador, "é uma sugestão recente e como entrou o processo eleitoral, ficou para depois". A expectativa é de que o novo Governo Lula possa "prosseguir essas conversas para que esse assunto tenha um desfecho favorável a todos os brasileiros que desejem permanecer em Portugal e ter um imóvel aqui", afirmou Carreiro.Crise habitacionalPortugal tem enfrentado um cenário de grave crise habitacional, que culminou com a realização de diversos protestos, nos últimos dias. Cidadãos têm acampado em praças de Lisboa para chamar a atenção para o problema e pressionar o Governo a adotar uma nova política neste setor.O movimento, que tem a participação ativa de brasileiros e outros imigrantes, tem sido fortemente repreendido pela polícia e tornou-se alvo de condutas que incitam discursos contra a imigração. O ministro da Defesa Nacional e líder do CDS-PP, partido de direita que integra o Governo, Nuno Melo, afirmou que a atual crise da habitação está ligada "a um descontrole absoluto dos fluxos migratórios no país nos últimos anos”.O ministro declarou que os manifestantes só querem "perturbação da ordem pública" e insinuou que o movimento não representa as necessidades do país, afirmando que “quase todas as vezes” que ligou a televisão, nos últimos dias, “quem aparecia de porta-voz de movimentos era alguém que não tinha nascido em Portugal, falava com sotaque brasileiro, falava com sotaques de outras paragens”. Os movimentos cobram, entre, outras demandas, mais oferta de habitação pública, aluguéis mais acessíveis e com limite de aumento, e fim de benefícios fiscais para especuladores imobiliários..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Seguradora em Portugal busca ampliar presença entre investidores brasileiros de alta renda.Setor imobiliário registra tendência entre brasileiros, que trocam EUA por Portugal