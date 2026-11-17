Lisboa é mais uma cidade a receber uma unidade do Instituto Guimarães Rosa, órgão do Itamaraty responsável pela promoção da diplomacia cultural brasileira. O instituto foi lançado nesta semana, em um evento que homenageou os 70 anos da obra Grande Sertão: Veredas.Ao todo, existem pelo menos 25 unidades do instituto no exterior. "O Instituto representa o amadurecimento de uma tradição brasileira de diplomacia cultural que remonta a quase nove décadas", destaca a embaixada. Em Lisboa, será uma "plataforma permanente de diálogo e cooperação com universidades, instituições culturais, artistas e intelectuais".Para Raimundo Carreiro, a presença de uma unidade na capital portuguesa representa a "afirmação de uma identidade institucional comum e o fortalecimento de um projeto de diplomacia cultural que busca ampliar o conhecimento sobre o Brasil e aprofundar os vínculos com as sociedades que nos acolhem".A primeira atividade após o lançamento será a exibição do filme Malês, de Antônio Pitanga. A sessão está marcada para 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, feriado no Brasil.Lançado em 2024, o longa-metragem, com 114 minutos de duração, retrata a Revolta dos Malês, ocorrida em Salvador, em 1835. O episódio foi "um dos levantes mais emblemáticos de pessoas escravizadas da história do Brasil. Protagonizada por africanos muçulmanos, a revolta lutou pela liberdade".A sessão terá entrada gratuita, mediante inscrição antecipada neste link. A exibição será às 18h30, na Embaixada do Brasil em Lisboa. A programação de atividades do instituto será divulgada na página oficial da instituição no Instagram.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Aclamada obra brasileira "Um Defeito de Cor" será publicada em Portugal.Lázaro Ramos estará em Portugal para encontros sobre identidade negra e ancestralidade