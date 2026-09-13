O romance Um Defeito de Cor chega às livrarias portuguesas esta semana, pela editora Bertrand. O livro da escritora brasileira Ana Maria Gonçalves estará disponível a partir de 17 de setembro.A obra é um romance histórico que conta a saga de Kehinde, uma mulher negra que aos oito anos é sequestrada no Reino do Daomé (atual Benin) e levada para ser escravizada na Ilha de Itaparica, na Bahia. A história narra a vida da personagem como "os seus amores, as desilusões, os sofrimentos, as viagens em busca de um dos seus filhos e da sua religiosidade".. Ana Maria Gonçalves se inspirou em uma personagem real para ser a protagonista do livro. A inspiração foi em Luísa Mahin, mãe do poeta Luís Gama e participado da célebre Revolta dos Malês. A Bertrand classifica o livro como um "marco absoluto da literatura brasileira contemporânea".Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Cada capítulo inicia comum provérbio africano, que antecipa as próximas linha do texto. A autora levou anos para a escrita da obra, que foi publicada pela primeira vez em 2006, pela Editora Record. Um Defeito de Cor venceu o Prêmio Casa de Las Américas e eleito por leitores e críticos do jornal Folha de S. Paulo o melhor livro da literatura brasileira do século XXI. Em 2024, a história ainda inspirou o enredo da escola de samba Portela no Carnaval do Rio de Janeiro.Ana Maria foi eleita para integrar a Academia Brasileira de Letras em 2025. A entrada representa um marco da litetura do Brasil: é a primeira mulher negra a ocupar a cadeira na mais alta instituição literária brasileira. A academia existe desde 1897.A autora estará em Portugal no próximo mês para participar participar no Festival Literário Internacional de Óbidos (Fólio). O tema do evento este ano é Para além da Pele.Ana Maria Gonçalves é também autora de Ao lado e à margem do que sentes por mim (2002), seu romance de estreia. Além dos livros, a escritora também tem trabalhos em dramaturgia, como Diversos, Tchau, Querida! Chão de Pequenos em coautoria, e Pretoperitamar, escrito com Grace Passô. amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasileira descobre ser descendente de bibliotecário de D. João VI e transforma história familiar em livro.Escritora brasileira lança livro que transforma o cotidiano do metro de Lisboa em literatura