Está chegando ao fim o prazo para se inscrever como voluntário nas eleições presidenciais brasileiras em Portugal. Os três consulados do Brasil no país precisam de mesários e outros colaboradores para a realização do pleito, marcado para 4 de outubro.Podem se voluntariar apenas cidadãos brasileiros em situação regular com a Justiça Eleitoral. Pessoas filiadas a partidos políticos não podem participar. A convocação dos selecionados será posteriormente oficializada pela Justiça Eleitoral.Em Lisboa e no Porto, o prazo termina nesta sexta-feira, 10 de julho. Na juridição de Faro, o consulado prorrogou as inscrições até 15 de julho. A manifestação de interesse deve ser feita por meio de um formulário online (aqui).No Porto, os interessados devem enviar um e-mail para eleitoral.porto@itamaraty.gov.br, informando no corpo da mensagem o nome completo e um telefone para contato. O assunto do e-mail deve ser "Voluntário – Eleições 2026". Em Lisboa, a inscrição também é feita por meio de um formulário online (clique aqui).As três repartições consulares brasileiras em Portugal destacam a importância da participação de voluntários nas eleições. O país abriga um dos maiores colégios eleitorais brasileiros no exterior, o que exige um grande número de pessoas para atuar na organização do pleito e garantir que a votação ocorra conforme o previsto.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Consulado de Faro procura mesários para eleições presidenciais de outubro.Procura por serviços do consulado do Brasil em Lisboa ultrapassa 50 mil pedidos em seis meses