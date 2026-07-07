O Consulado do Brasil em Faro está em busca de mesários para as eleições presidenciais de outubro. A repartição consular, localizada no Algarve, anunciou nas redes sociais, nesta terça-feira, 07 de julho, a prorrogação do prazo para manifestação de interesse.As inscrições podem ser feitas online até o dia 15 de julho. "Participe e contribua para o fortalecimento da democracia brasileira", destaca o consulado, liderado pela embaixadora Kátia Gilaberte. As inscrições podem ser feitas aqui.Assim, os três consulados do Brasil em Portugal estão recrutando voluntários para o pleito brasileiro, marcado para 4 de outubro. Lisboa foi o primeiro a abrir a convocação, por precisar de um grande número de mesários. O Consulado no Porto iniciou o recrutamento no mês passado. As pessoas interessadas em atuar como voluntárias devem enviar um e-mail para eleitoral.porto@itamaraty.gov.br. É necessário informar, no corpo da mensagem, o nome completo e um telefone para contato. O assunto do e-mail deve ser "Voluntário – Eleições 2026".Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Em ambos os casos, o prazo para manifestação de interesse termina em 10 de julho. Já em Lisboa a inscrição é feita neste link. Pessoas filiadas a partidos políticos não podem participar, bem como aqueles que não estão em dia com a justiça eleitoral. Só aceitas pessoas de nacionalidade brasileira. A convocação será posteriormente oficializada pela Justiça Eleitoral.O cadastro eleitoral foi encerrado em 4 de maio. A reabertura ocorrerá somente após o pleito deste ano, no dia 04 de outubro. Caso a disputa seja definida em segundo turno, a nova votação será realizada em 25 de outubro.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Defeso eleitoral começa. Consulados e embaixada do Brasil em Portugal abrangidos.Consulado do Brasil no Porto procura voluntários para eleições presidenciais