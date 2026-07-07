Consulado do Brasil em Faro.
Consulado do Brasil em Faro.Foto: Facebook
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Consulado de Faro procura mesários para eleições presidenciais de outubro

Inscrições estão abertas até o dia 15 de julho. O primeiro turno está marcado para o dia 04 de outubro.
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O Consulado do Brasil em Faro está em busca de mesários para as eleições presidenciais de outubro. A repartição consular, localizada no Algarve, anunciou nas redes sociais, nesta terça-feira, 07 de julho, a prorrogação do prazo para manifestação de interesse.

As inscrições podem ser feitas online até o dia 15 de julho. "Participe e contribua para o fortalecimento da democracia brasileira", destaca o consulado, liderado pela embaixadora Kátia Gilaberte. As inscrições podem ser feitas aqui.

Assim, os três consulados do Brasil em Portugal estão recrutando voluntários para o pleito brasileiro, marcado para 4 de outubro. Lisboa foi o primeiro a abrir a convocação, por precisar de um grande número de mesários.

O Consulado no Porto iniciou o recrutamento no mês passado. As pessoas interessadas em atuar como voluntárias devem enviar um e-mail para eleitoral.porto@itamaraty.gov.br. É necessário informar, no corpo da mensagem, o nome completo e um telefone para contato. O assunto do e-mail deve ser "Voluntário – Eleições 2026".

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Em ambos os casos, o prazo para manifestação de interesse termina em 10 de julho. Já em Lisboa a inscrição é feita neste link. Pessoas filiadas a partidos políticos não podem participar, bem como aqueles que não estão em dia com a justiça eleitoral. Só aceitas pessoas de nacionalidade brasileira. A convocação será posteriormente oficializada pela Justiça Eleitoral.

O cadastro eleitoral foi encerrado em 4 de maio. A reabertura ocorrerá somente após o pleito deste ano, no dia 04 de outubro. Caso a disputa seja definida em segundo turno, a nova votação será realizada em 25 de outubro.

amanda.lima@dn.pt

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