Consulado do Brasil no Porto procura voluntários para eleições presidenciais

O Consulado do Brasil no Porto está em busca de voluntários para trabalhar nas eleições presidenciais. Como ocorre em todos os pleitos realizados no exterior, a votação conta com o apoio de voluntários em atividades como organização de filas e orientação aos eleitores e às eleitoras."O Consulado-Geral do Brasil no Porto convida você a participar ativamente da democracia! Estamos em busca de voluntários para atuar nas Eleições de 2026. Se você tem interesse em colaborar e fazer parte deste momento importante, junte-se à nossa equipe", convida o consulado, em comunicado publicado nas redes sociais. O pleito será realizado no dia 4 de outubro.As pessoas interessadas em atuar como voluntárias devem enviar um e-mail para eleitoral.porto@itamaraty.gov.br. É necessário informar, no corpo da mensagem, o nome completo e um telefone para contato. O assunto do e-mail deve ser "Voluntário – Eleições 2026".Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!"Contamos com o seu apoio para realizarmos uma eleição organizada e transparente para toda a comunidade brasileira no Porto", destaca o consulado. O Porto é o segundo maior colégio eleitoral brasileiro do país, atrás de Lisboa. Na capital portuguesa, o cadastro de voluntários começou ainda em fevereiro. A cidade será o maior colégio eleitoral brasileiro no exterior, com cerca de 69 mil eleitoras e eleitores, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).O cadastro eleitoral foi encerrado em 4 de maio. A reabertura ocorrerá somente após o pleito deste ano. Caso a disputa seja definida em segundo turno, a nova votação será realizada em 25 de outubro.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Maior colégio eleitoral do exterior, Lisboa bate recorde e concentra quase 69 mil brasileiros aptos a votar.Quer trabalhar como voluntário nas próximas eleições presidenciais? Consulado do Brasil em Lisboa abre seleção