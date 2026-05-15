Maior colégio eleitoral do exterior, Lisboa bate recorde e concentra quase 69 mil brasileiros aptos a votar

Lisboa se consolida como o maior local de votação de brasileiros que vivem no exterior, com 68.979 eleitores aptos a votar nas próximas eleições, em outubro.O número, ainda provisório, foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral e reflete os pedidos de transferência de título que foram realizados até o último dia 6, prazo dado pelo TSE para regularização da situação eleitoral.O crescimento é significativo face aos 45.273 eleitores registrados nas eleições de 2022 na capital portuguesa. Desde o ano passado, o consulado-geral, responsável pela organização do pleito, deu início aos trabalhos de preparação, garantindo dois novos locais de votação para atender a demanda e evitar as longas filas vistas quatro anos trás.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Além da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a votação também ocorrerá na Faculdade de Letras e no prédio da Reitoria da instituição.Ao DN Brasil, o consulado adianta que serão instaladas 183 seções de voto, com 87 urnas eletrônicas, mas os números definitivos serão definidos em junho.As eleições de 2026, em que brasileiros no exterior votam apenas para Presidente da República, marcam os 30 anos desde que as urnas eletrônicas foram implementadas em eleições no Brasil.Em Portugal, os brasileiros ainda contam com locais de votação nas cidades do Porto e Faro, organizados pelos consulados locais. Porto aparece, inclusive, como a quinta cidade no mundo com o maior número de brasileiros cadastrados. Em 2º lugar está Boston, nos Estados Unidos, em 3º Nagóia, no Japão, e em 4º Miami, também nos EUA.Segundo o Itamaraty, mais de um milhão de brasileiros estão agora registrados na zona eleitoral do exterior, ZZ, com a maioria na Europa, Estados Unidos e Japão..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Consulados portugueses no Brasil vão deixar de aceitar pedidos de visto pelo correio.Eleições 2026: Consulado do Brasil em Lisboa abre pré-cadastro para mesários e voluntários