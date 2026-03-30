Consulado de Faro atrai cada vez mais brasileiros vindos da Espanha

O Consulado-Geral do Brasil em Faro tem registrado um aumento no número de pessoas que procuram atendimento. Assim como em Lisboa, a renovação de passaportes é o serviço mais demandado, com 3855 documentos emitidos em 2025 e um aumento de 18,4% nos requerimentos analisados no portal. Em entrevista ao DN Brasil, a embaixadora Kátia Gilaberte, cônsul-geral em Faro, destaca que cerca de 40 atendimentos são realizados diariamente. “Um atendimento pode se desdobrar em várias seções do consulado; por isso, o número total pode ser maior por dia”, explica a embaixadora, que está à frente da repartição consular desde 2023.Ao longo do tempo, foram introduzidas melhorias para atender à demanda. É o caso de uma área especial para crianças que acompanham suas mães durante o atendimento. “Observamos que muitas mães vinham com seus filhos e, assim, tivemos essa ideia de fornecer livros, canetas e materiais de pintura, para que as crianças fiquem entretidas enquanto a pessoa é atendida com tranquilidade”, afirma a cônsul. . Devido à proximidade com a Espanha, muitos brasileiros que vivem no país vizinho procuram o consulado para emitir passaportes. Isso também ocorre porque a emissão desse documento é um dos poucos serviços em que o cidadão pode ser atendido em qualquer local, e não apenas na jurisdição onde reside. “Estamos a apenas duas horas de Sevilha, por exemplo. Para eles, é mais fácil vir até aqui do que ir ao consulado na Espanha”, detalha Kátia. Às vezes, o documento é emitido no mesmo dia ou em um curto espaço de tempo. “Além da Espanha, pessoas de todo o país nos procuram por sermos mais rápidos, já que temos menor demanda em comparação com Lisboa e Porto, por exemplo”, ressalta. Diferentemente de Lisboa, o consulado de Faro realiza atendimentos telefônicos, porém restritos aos moradores da jurisdição. Outro serviço oferecido é o de casamentos, também destinado a quem reside na região. “Aqui ainda realizamos casamentos; por isso, todas as semanas temos cerimônias - inclusive contamos com uma sala especial para esses eventos”, conclui a embaixadora. Em 2025 foram celebradas 110 cerimônias de casamento no local.Procura em casos de violênciaEm Faro, não há o Espaço da Mulher Brasileira (EMuB), mas o consulado realiza atendimentos a brasileiras vítimas de violência de gênero. Em geral, é feito o encaminhamento para entidades que prestam apoio gratuito, como a associação Revibra. De acordo com Simoni Goidanich, diplomata do consulado, na maioria dos casos a procura é de mães. “A questão das mães que podem ser acusadas de subtração de menores é uma preocupação; nós as encaminhamos para entidades que realizam esse tipo de atendimento”, destaca a diplomata. A equipe também atua na prevenção, com a divulgação de informações nas redes sociais e a realização de encontros sobre o tema.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O consulado em Faro também registrou aumento na procura pelo retorno ao Brasil. “Em geral, são homens - muitos com suas famílias - que chegam em situação de grande vulnerabilidade financeira e precisam de ajuda para voltar”, detalha Simoni. Há parcerias com a Frontex e a Organização Internacional das Migrações (OIM) que viabilizam a viagem nesses casos. No ano passado, as assistências consulares somaram mais de 460 casos.Além desta dinâmica de serviços consulares à comunidade brasileira, existem projetos culturais idealizados pela embaixadora Kátia Gilaberte, que é também escritora. Em parcerias com bibliotecas da região, são realizados diversos eventos, especialmente para as crianças. São convidadas autoras de livros para apresentações de obras e entregues brindes literários feitos pela equipe do consulado, como marca páginas. São criados também materiais didáticos sempre com temas brasileiros e identidade especial, como Capivaras e expressões indígenas. “As crianças são muito participativas, fazem muitas perguntas, desperta uma empatia. Elas têm vontade de conhecer mais sobre a própria cultura e é educativo”, ressalta. Para o Dia Mundial da Língua Portuguesa, celebrado em maio, uma programação especial está sendo preparada e será anunciada em breve. . amanda.lima@dn.pt.Este texto está publicado na edição impressa desta segunda-feira, 30 de março.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Governo brasileiro reforça mecanismos para atendimento de vítimas de violência de gênero no exterior.Reconhecimento de diplomas é prioridade, diz embaixador do Brasil em Lisboa