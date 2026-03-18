Clube do livro e contação de histórias: diplomacia brasileira em Lisboa aposta na cultura

A diplomacia brasileira em Portugal lançou recentemente duas novas iniciativas voltadas à cultura. O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa criou um clube do livro, enquanto a Embaixada promoverá sessões de contação de histórias para crianças.O clube, chamado “Tardes Literárias”, ocorre em parceria com o projeto Afeto Literário, da brasileira Patricia Cerutti. A primeira edição ocorreu na semana passada. Os encontros serão mensais, na sede do consulado, que passou a abrir as portas para atividades culturais e literárias.No evento inaugural, foram apresentados os livros Mateus, de Natália Alves, e Para Além do Autismo, de Geraldo Peçanha de Almeida. As inscrições para participação, com vagas limitadas, serão divulgadas mensalmente. A participação é gratuita.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Já a contação de histórias infantis é uma iniciativa da Embaixada do Brasil em Lisboa e começa no sábado, 21 de março, na livraria Saudade. O nome do projeto infantil é “Quem conta um conto amplia os pontos”.A estreia contará com a contadora Benita Prieto e terá como tema “Contos populares brasileiros”. Benita é atriz, escritora e contadora de histórias, com destaque em projetos de promoção da leitura no Brasil e em Portugal. O evento será realizado mensalmente, sempre no terceiro sábado de cada mês.De acordo com a embaixada, “a iniciativa busca aproximar as crianças do universo da literatura por meio da narração oral de histórias, estimulando a imaginação e o convívio em torno do livro”. As sessões apresentarão narrativas inspiradas “em obras e tradições literárias do Brasil, além de colocar o público infantil em contato com a língua portuguesa falada no país”. A participação é recomendada para crianças de até 12 anos de idade e suas famílias. A entrada é gratuita.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Afeto Literário: o clube do livro brasileiro que quer abraçar Portugal.Concurso 'Amigos do Brasil' vai premiar alunos e professores em Portugal para combater xenofobia nas escolas