Dias mais longos vem aí: Portugal entra no horário de verão neste fim de semana e aumenta fuso para o Brasil

Depois de um longo e tenebroso inverno, os dias ficarão mais longos a partir deste domingo (29). A data marca o início do horário de verão na Europa, quando os relógios são adiantados em uma hora - à 1h da manhã passam diretamente para as 2h. Com isso, a diferença em relação à maior parte do Brasil, que vinha sendo de três horas nos últimos meses, passa a ser de quatro horas.A mudança acontece à 1h em Portugal Continental e na Ilha da Madeira. Já na Região Autônoma dos Açores, a alteração ocorre à meia-noite, com os relógios a avançarem para a 1h. O arquipélago mantém uma hora a menos em relação ao continente e à Madeira.O novo horário fica em vigor pelos próximos seis meses, até à entrada no horário de inverno, marcada para 25 de outubro de 2026. O regime segue uma diretiva europeia em vigor desde 2000, que estabelece a mudança da hora no último domingo de março e no último domingo de outubro.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Apesar do impacto na rotina - sobretudo para quem mantém contato frequente com o Brasil -, a chegada do horário de verão traz também um dos efeitos mais esperados do ano para quem mora por aqui. Com o avanço da primavera e a aproximação do verão, os dias tornam-se progressivamente mais longos, com luz natural até perto das 22h nos meses de julho e agosto.No Brasil, o horário de verão continua suspenso desde 2019, quando o Presidente da República à época, Jair Bolsonaro, decidiu pelo fim da medida. O tema já voltou ao debate em diferentes momentos, mas até agora não houve decisão para a sua retomada.Caso a medida volte a ser adotada, a diferença horária poderá diminuir temporariamente durante o inverno europeu. Nesses períodos, a distância entre os dois países pode cair para duas horas, o que costuma facilitar especialmente o acompanhamento de eventos ao vivo, como jogos do futebol brasileiro (que por vezes acontecem perto das 2h no verão europeu).Por hora, o destaque vai para a mudança que chega neste fim de semana: se por um lado perdemos uma hora de sono na madrugada deste domingo, por outro teremos tardes muito mais longas nas próximas semanas. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..A hora muda na madrugada de domingo.Consulados portugueses no Brasil vão deixar de aceitar pedidos de visto pelo correio