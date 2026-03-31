Di Ferrero volta a Portugal em maio com show em Lisboa

Após estrear a carreira solo em Portugal no ano passado, Di Ferrero volta a Lisboa no dia 28 de maio para se apresentar na Casa Capitão no Beato. O cantor, conhecido nacionalmente por ter sido vocalista da banda NX Zero, traz à capital portuguesa um show em formato mais intimista, com repertório que atravessa diferentes fases da sua trajetória.À frente do NX Zero, Di Ferrero se consolidou como uma das vozes mais populares do rock brasileiro dos anos 2000 e 2010. A banda lançou sete álbuns de estúdio, realizou turnês em grandes arenas e conquistou prêmios como o Grammy Latino. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Em carreira solo desde 2018, o artista lançou EPs e o álbum “:( UMA BAD UMA FARRA :)”, ampliando o repertório autoral e explorando novas sonoridades, sem deixar de fora os sucessos que marcaram sua história. A nova passagem pelo país acontece após a turnê europeia realizada em 2025, quando incluiu datas em Portugal e mobilizou o público brasileiro residente no país. O show no dia 28 de maio acontece no Rés do Chão, da Casa do Capitão, localizada na Rua do Grilo nº 119, em Lisboa. A abertura das portas está marcada para as 21h e a apresentação começa às 21h30. Os ingressos estão à venda através deste link, com preços a partir de €21. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Diogo Nogueira faz show em Lisboa em julho.Di Proposito se apresenta em Lisboa com Samba di Rua em agosto