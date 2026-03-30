Di Proposito se apresenta em Lisboa com Samba di Rua em agosto

O grupo brasileiro Di Proposito é a principal atração de um evento de pagode e samba marcado para o dia 16 de agosto, no Monsantos Open Air, em Lisboa. A programação na ocasião se inicia às 17h e inclui também a participação do projeto Samba di Rua.A proposta é ocupar o espaço ao ar livre com música ao vivo durante o fim da tarde, aproveitando o ambiente do local, situado na Estrada da Circunvalação. O Di Proposito chega a Portugal com um repertório que reúne sucessos da carreira e músicas mais recentes.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Formado em 2009, o grupo ganhou destaque no pagode brasileiro com faixas como Me Beija, Noite de Amor, Mil Jura e Cara Safado. Nos trabalhos mais recentes, a banda tem apostado em novos arranjos e medleys, como E Agora? / Calma / Com Você Tô Completo, mantendo presença nas plataformas digitais e ampliando o alcance junto ao público.Antes da apresentação principal, o Samba di Rua abre a programação com um repertório voltado ao samba e ao pagode, aquecendo o público para o restante da tarde. Os ingressos estão disponíveis através deste link com preços que variam entre os €15 e os €25. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Diogo Nogueira faz show em Lisboa em julho.Jup do Bairro volta a Portugal para shows em três cidades