Grupo estará em Portugal em agosto.
Grupo estará em Portugal em agosto. Instagram / Di Propósito.
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Di Proposito se apresenta em Lisboa com Samba di Rua em agosto

Grupo brasileiro sobe ao palco do Monsantos Open Air no dia 16, em evento ao ar livre no fim da tarde.
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O grupo brasileiro Di Proposito é a principal atração de um evento de pagode e samba marcado para o dia 16 de agosto, no Monsantos Open Air, em Lisboa. A programação na ocasião se inicia às 17h e inclui também a participação do projeto Samba di Rua.

A proposta é ocupar o espaço ao ar livre com música ao vivo durante o fim da tarde, aproveitando o ambiente do local, situado na Estrada da Circunvalação. O Di Proposito chega a Portugal com um repertório que reúne sucessos da carreira e músicas mais recentes.

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Formado em 2009, o grupo ganhou destaque no pagode brasileiro com faixas como Me Beija, Noite de Amor, Mil Jura e Cara Safado. Nos trabalhos mais recentes, a banda tem apostado em novos arranjos e medleys, como E Agora? / Calma / Com Você Tô Completo, mantendo presença nas plataformas digitais e ampliando o alcance junto ao público.

Antes da apresentação principal, o Samba di Rua abre a programação com um repertório voltado ao samba e ao pagode, aquecendo o público para o restante da tarde. Os ingressos estão disponíveis através deste link com preços que variam entre os €15 e os €25.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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