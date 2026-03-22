Diogo Nogueira faz show em Lisboa em julho

Atenção, amantes de samba de Lisboa e arredores: o cantor e compositor brasileiro Diogo Nogueira anunciou que estará na capital portuguesa em julho, onde se apresenta no Monsanto's Open Air. A apresentação acontece em um domingo, dia 26, a partir das 17h, e os ingressos já estão disponíveis para venda. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!No repertório, o público pode esperar faixas conhecidas como “Pé na Areia”, “Alma Boêmia”, “Clareou”, “Sou Eu” e “Sagrado”, além de releituras de clássicos de nomes como Arlindo Cruz, Chico Buarque, Zeca Pagodinho e Tim Maia. Filho do sambista João Nogueira, o cantor construiu uma carreira consolidada dentro do gênero, transitando entre o samba tradicional e produções contemporâneas.Com presença frequente em Portugal - onde também se apresentou no ano passado - Diogo Nogueira mantém uma relação próxima com o público brasileiro e português, reunindo diferentes gerações em seus shows.Os ingressos estão disponíveis para venda por valores que variam entre os €15 e os €35. As entradas podem ser adquiridas através deste link. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor”