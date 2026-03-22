O sambista Diogo Nogueira.
O sambista Diogo Nogueira.Divulgação.
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Diogo Nogueira faz show em Lisboa em julho

Cantor brasileiro se apresenta em única data no Monsanto's Air Open, festival ao ar livre na capital portuguesa.
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Atenção, amantes de samba de Lisboa e arredores: o cantor e compositor brasileiro Diogo Nogueira anunciou que estará na capital portuguesa em julho, onde se apresenta no Monsanto's Open Air. A apresentação acontece em um domingo, dia 26, a partir das 17h, e os ingressos já estão disponíveis para venda.

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No repertório, o público pode esperar faixas conhecidas como “Pé na Areia”, “Alma Boêmia”, “Clareou”, “Sou Eu” e “Sagrado”, além de releituras de clássicos de nomes como Arlindo Cruz, Chico Buarque, Zeca Pagodinho e Tim Maia. Filho do sambista João Nogueira, o cantor construiu uma carreira consolidada dentro do gênero, transitando entre o samba tradicional e produções contemporâneas.

Com presença frequente em Portugal - onde também se apresentou no ano passado - Diogo Nogueira mantém uma relação próxima com o público brasileiro e português, reunindo diferentes gerações em seus shows.

Os ingressos estão disponíveis para venda por valores que variam entre os €15 e os €35. As entradas podem ser adquiridas através deste link.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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