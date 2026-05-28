“Desafio dos Chefs” estreia sábado na Record e testa criatividade culinária entre Brasil e Portugal

Como se sai um brasileiro preparando comida portuguesa? E um português, fazendo pratos brasileiros? Como lidar com ingredientes surpresa? É isso que o público vai acompanhar no Desafio dos Chefs, novo programa da Record TV Europa, que estreia no próximo sábado, 30 de maio. O brasileiro Marcio Ricci desafia — amigavelmente — o chef português Júlio Fernandes.Apaixonados pela gastronomia, ambos mostram que a origem do prato pouco importa. Durante o evento de lançamento, realizado esta semana em Lisboa, os chefs compartilharam a alegria de participar do programa. “Não houve nenhum ingrediente que nós não conseguíssemos adaptar aos desafios que tivemos”, destacou Júlio, emocionado.Já o brasileiro ressaltou que gostou mais dos desafios envolvendo receitas de massa e revelou que o maior obstáculo foi preparar a tradicional caldeirada. “Eu não tinha experiência nesse preparo, que exige técnica no cozimento do peixe, especialmente quando se usam três ou quatro tipos diferentes, como foi o caso. Mas, como sou abelhudo, acho que deu certo”, brincou.A cada episódio, uma convidada ou um convidado especial prova os pratos e decide qual foi o melhor — um desafio que muitos gostariam de ter.Os dois chefs têm raízes nos dois lados do Atlântico. Nascido no Paraná, Ricci mora em Portugal há duas décadas. Júlio, por sua vez, adora o Brasil e tem uma casa de veraneio no Ceará.Em Lisboa, o chef português comanda o restaurante D’Bacalhau, um dos preferidos dos brasileiros — por razões que o próprio nome explica. Ricci é atualmente a alma do Café Ballet, no Parque das Nações, além de gerenciar a Ricci Catering & Eventos, empresa que atende eventos e cerimônias. Ambos compartilham o amor pela cozinha e pelos sabores, como será apresentado no programa.O Desafio dos Chefs vai ao ar todos os sábados, às 20h30. Confira o teaser aqui.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Como é trabalhar nos restaurantes em Portugal? Série de brasileiro conta bastidores .'Chefs' brasileiras em destaque em evento que reúne mulheres de referência da gastronomia em Portugal