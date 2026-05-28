Estreia ocorre neste sábado, às 20h30, na TV Record Europa.
Estreia ocorre neste sábado, às 20h30, na TV Record Europa.Foto: DR
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“Desafio dos Chefs” estreia sábado na Record e testa criatividade culinária entre Brasil e Portugal

A cada episódio, uma convidada ou um convidado especial prova os pratos e decide qual foi o melhor — um desafio que muitos gostariam de ter.
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Como se sai um brasileiro preparando comida portuguesa? E um português, fazendo pratos brasileiros? Como lidar com ingredientes surpresa? É isso que o público vai acompanhar no Desafio dos Chefs, novo programa da Record TV Europa, que estreia no próximo sábado, 30 de maio. O brasileiro Marcio Ricci desafia — amigavelmente — o chef português Júlio Fernandes.

Apaixonados pela gastronomia, ambos mostram que a origem do prato pouco importa. Durante o evento de lançamento, realizado esta semana em Lisboa, os chefs compartilharam a alegria de participar do programa. “Não houve nenhum ingrediente que nós não conseguíssemos adaptar aos desafios que tivemos”, destacou Júlio, emocionado.

Já o brasileiro ressaltou que gostou mais dos desafios envolvendo receitas de massa e revelou que o maior obstáculo foi preparar a tradicional caldeirada. “Eu não tinha experiência nesse preparo, que exige técnica no cozimento do peixe, especialmente quando se usam três ou quatro tipos diferentes, como foi o caso. Mas, como sou abelhudo, acho que deu certo”, brincou.

A cada episódio, uma convidada ou um convidado especial prova os pratos e decide qual foi o melhor — um desafio que muitos gostariam de ter.

Os dois chefs têm raízes nos dois lados do Atlântico. Nascido no Paraná, Ricci mora em Portugal há duas décadas. Júlio, por sua vez, adora o Brasil e tem uma casa de veraneio no Ceará.

Em Lisboa, o chef português comanda o restaurante D’Bacalhau, um dos preferidos dos brasileiros — por razões que o próprio nome explica. Ricci é atualmente a alma do Café Ballet, no Parque das Nações, além de gerenciar a Ricci Catering & Eventos, empresa que atende eventos e cerimônias. Ambos compartilham o amor pela cozinha e pelos sabores, como será apresentado no programa.

O Desafio dos Chefs vai ao ar todos os sábados, às 20h30. Confira o teaser aqui.

amanda.lima@dn.pt

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