Como é trabalhar nos restaurantes em Portugal? Série de brasileiro conta bastidores

Como é trabalhar numa cozinha em Portugal? O que acontece antes do prato chegar ao cliente na mesa? Como realmente funcionam as cozinhas do país? Quem vai dar estas respostas é o chef brasileiro Emanuel Sávio, que estreia a série "Além do Prato".Os vídeos começam a ir ao ar esta quarta-feira, 20 de maio, no canal do Youtube do chef. Segundo o imigrante, mais do que ser uma série sobre comida, “Além do Prato” é uma homenagem a quem move as cozinhas do país. "Convidamos o público a compreender, valorizar e respeitar o trabalho que existe por detrás de cada prato servido", destaca.Ao todo, são seus episódios de 15 minutos cada. "A série documental que convida o público a mergulhar no universo invisível da restauração, revelando tudo o que acontece antes de um pedido chegar à mesa", destaca o comunicado de imprensa.Os episódios foram gravados em restaurantes do Porto, Lisboa e outras regiões do país, "acompanhando de forma próxima e contínua o funcionamento de uma cozinha profissional, desde os primeiros preparos do dia até ao encerramento do serviço, incluindo o exigente processo de limpeza". A Casa de Chá da Boa Nova, com o chef Rui Paula e Catarina Correia, o restaurante Apego, liderado por Aurora Goy, e o Atrevo, com Rita Magro são alguns dos destaques desta temporada. "A primeira temporada reúne diferentes espaços e protagonistas da gastronomia contemporânea em Portugal, refletindo a diversidade de abordagens e contextos do setor", pontuam. De acordo com o chef, a premissa é clara: "um prato é sempre o resultado de um processo profundo, que envolve conhecimento, pesquisa, técnica e dedicação".Cada vídeo será acompanhado por conteúdos complementares em formato curto para redes sociais. Além da produção e realização de Emanuel Sávio, a captação de imagem e edição é Bruno Mendes. amanda.lima@dn.pt.Do Noma às cozinhas portuguesas: 'chefs' discutem os limites entre abuso e pressão na alta gastronomia.Angélica Salvador é primeira chef brasileira a conquistar uma estrela Michelin em Portugal