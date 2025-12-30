DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Tenda do forró é destaque no Reveillon da Fábrica Braço de Prata

Forró Harmonize e um DJ set especial com sucessos de forró vão embalar a noite de festa até às 5h00.
Publicado a

O forró será o grande destaque musical da virada de Ano-Novo na Fábrica Braço de Prata. A tenda principal será animada com o ritmo nordestino durante toda a noite. A partir das 23h00, o DJ brasileiro Puro Suco comanda o set de forró para celebrar a chegada de 2026 até às 00h30.

Depois, o grupo Forró Harmonize anima a noite com forró, xaxado, xote e pé de serra até às 02h30. “Vamos entrar o Ano-Novo dentro de um abraço ao som do gênero mais popular do Brasil, o forró”, diz ao DN Brasil Enrique Matos, do Espaço Baião, responsável pela curadoria de forró da noite.

Até o final da festa, às 05h00, o DJ Puro Suco continua com o set para esquentar a madrugada. O evento, intitulado “Contra Ventos e Marés”, terá ainda outras atrações musicais durante a noite, como Sarapatel Session, DJ Magoo, Nicole Monteiro e Banda Leve.

O primeiro lote de ingressos para os bailes já está esgotado, com vendas do segundo lote por 25 euros. Há também outras opções de bilhetes, como o que dá direito a três pratos de diversas cozinhas do mundo. Todas as opções estão disponíveis aqui.

A festa “Contra ventos e marés”, defende a ideia de que o mundo precisa de resistência por meio da cultura e da arte. “A resistência tem que ser performativa. Em manifestações de rua, em greves e em festas coletivas”, destaca Nuno Nabais no manifesto do evento.

O filósofo e fundador da Fábrica ressalta a realização de feiras culturais como espaços de integração entre os povos. “A Fábrica do Braço de Prata tem vindo a organizar, ao longo do ano, Feiras Culturais, da América Latina, do Brasil, dos países mediterrâneos, onde se reforçam, em ambientes festivos, os vínculos entre cidadãos provenientes de vários países e se experimentam estratégias de organização comunitária na defesa de direitos de cidadania e de condições dignas de moradia e de emprego”, pontua.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
