Festa de Réveillon da Fábrica Braço de Prata terá forró, sarapatel e sabores brasileiros

A passagem de 2025 para 2026 terá ritmos brasileiros na Fábrica Braço de Prata. O espaço cultural acaba de divulgar a programação da festa de Réveillon, que contará com forró, Sarapatel Session e a cantora brasileira Nicole Monteiro, além de outras atrações ao longo da noite.O tema deste ano será “Contra ventos e marés”, defendendo a ideia de que o mundo precisa de resistência por meio da cultura e da arte. “A resistência tem que ser performativa. Em manifestações de rua, em greves e em festas coletivas”, destaca Nuno Nabais no manifesto do evento.O filósofo e fundador da Fábrica ressalta a realização de feiras culturais como espaços de integração entre os povos. “A Fábrica do Braço de Prata tem vindo a organizar, ao longo do ano, Feiras Culturais, da América Latina, do Brasil, dos países mediterrâneos, onde se reforçam, em ambientes festivos, os vínculos entre cidadãos provenientes de vários países e se experimentam estratégias de organização comunitária na defesa de direitos de cidadania e de condições dignas de moradia e de emprego”, pontua.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppA festa começa às 20h e segue até as 5h da manhã, com muita música. Assim como em 2024, haverá venda de comidas típicas de vários países, incluindo sabores brasileiros, além de bebidas para brindar a chegada do novo ano.. A programação da noite inclui ainda apresentações de Maria João e João Farinha, Ébano, Júlio Resende, Espírito Nativo, Michael Willians e Ana Margarida. Mais detalhes serão divulgados em breve nas redes sociais da Fábrica Braço de Prata.Os ingressos já estão à venda em três modalidades: 65 euros para jantar, bebidas e bailes, com direito a três pratos e duas bebidas; 35 euros para duas bebidas e bailes (o segundo lote sobe para 40 euros); e ingresso apenas para a festa, no valor de 20 euros no primeiro lote e 25 euros no segundo. Para crianças, o ingresso custa 15 euros. Para crianças o ingresso custas 15 euros. Já é possível comprar as entradas aqui.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Inspirado no Papai Noel brasileiro, Pai Natal Solidário dos CTT tem cartinhas de crianças para apadrinhamento.O que há de bom. Fim de semana em Lisboa tem estreia de peça, roda de samba e festa de forró