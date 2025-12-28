Sertanejo, forró e samba: Lisboa tem festas de Réveillon para todos os gostos

Para quem quer passar a virada do ano ao som de ritmos brasileiros, opções não faltam em Lisboa. O DN Brasil destaca algumas programações brasileiras para este réveillon. Há alternativas para todos os gostos: a chegada do novo ano pode ser com samba, sertanejo, forró e muito mais. Confira:"Virada Gira"O Coletivo Gira recebe 2026 com muito samba, resistência, diversidade e prosperidade. As artistas promovem a "Virada Gira" no Marvila 8. Além da roda de samba, a noite terá apresentações das DJs Maribell e Ana Laura. A abertura está marcada para as 22h, e a festa segue até às 5h da manhã. Crianças até 12 anos têm entrada gratuita. Os primeiros lotes de ingressos estão esgotados, mas ainda há bilhetes disponíveis por 25 euros aqui.Forró na Fábrica Braço de PrataNa Fábrica Braço de Prata, a virada terá uma mistura de ritmos, com destaque para o forró, que será o som predominante durante toda a noite na tenda principal. O Espaço Baião, com DJ e forró ao vivo, comanda a festa. O evento, chamado "Contra Ventos e Marés", contará ainda com comidas de várias partes do mundo, incluindo gastronomia brasileira, e diferentes estilos musicais até às 5h. Ingressos à venda aqui.SertanejinhoA Reveillonfest chega à quarta edição este ano, reunindo vários ritmos brasileiros além do sertanejo, do projeto "Sertanejinho Portugal". A festa inclui hits dançantes dos anos 1990 e 2000, música pimba e clássicos do Carnaval. O evento será no Music Station, na Expo, das 22h até às 5h. Os ingressos estão à venda neste link.Vila SambôA festa Vila Sambô terá pagode com Samba di Rua e mais três DJs. Um dos destaques é a localização privilegiada, em plena Praça do Comércio. O evento começa às 23h e termina às 5h. Ingressos aqui.E você, vai se divertir como neste Réveillon?amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..AIMA, Finanças, lojas do cidadão e outras repartições públicas só com dois dias de atendimento esta semana.Mais de 16 países - incluindo o Brasil - estarão representados neste menu de Réveillon