As televisões públicas dos países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) deverão exibir, durante seis meses, uma programação conjunta de produções audiovisuais realizadas no espaço lusófono. A iniciativa está prevista para ocorrer entre fevereiro e julho de 2027 e foi um dos resultados da Conferência Internacional do Audiovisual da CPLP, realizada em Lisboa.De acordo com comunicado enviado ao jornal, a proposta prevê a criação de uma grelha comum de programação, com a exibição de obras de longa e curta-metragem desenvolvidas no âmbito do Programa CPLP Audiovisual (PAV). "Foi também identificada a possibilidade de criar um catálogo comum de conteúdos, aberto a outras obras para além das apoiadas pelo programa, abrangendo informação, documentário e entretenimento", destacam no documento.O objetivo desta cooperação é ampliar a circulação de produções entre os países de língua portuguesa e permitir que conteúdos realizados em um Estado-membro alcancem públicos dos demais. Somadas, as populações da CPLP ultrapassam 300 milhões de pessoas.Um dos principais encaminhamentos foi o reconhecimento do audiovisual como instrumento estratégico de cooperação e intercâmbio entre os países da CPLP. Para Mauro Alves Garcia, diretor do Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros (ICAB), entidade responsável pela unidade técnica do programa, a integração do setor às iniciativas da Comunidade é fundamental. "Precisavamos integrar o audiovisual como um instrumento importante para um dos objetivos da CPLP, que é a cooperação", afirmou. Segundo ele, os países também podem fortalecer sua presença no mercado internacional por meio de iniciativas conjuntas. "Podemos caminhar em bloco, apesar das nossas realidades individuais", acrescentou.Nova edição do programa entre 2027 e 2030A quarta edição do Programa CPLP Audiovisual, com duração prevista entre 2027 e 2030, também foi reafirmada durante a conferência. As novas convocatórias para selecionar as obras que receberão apoio deverão ser abertas no segundo semestre de 2027.A preparação do novo ciclo deverá aproveitar os acordos e as possibilidades de cooperação identificados no encontro em Lisboa. A expectativa é que a futura Rede de Autoridades Audiovisuais contribua para ampliar a articulação entre os países e dar maior alcance às iniciativas do programa. Com os novos projetos, a CPLP pretende fortalecer a produção conjunta, ampliar a circulação de obras e consolidar o audiovisual como uma área de cooperação entre os países que compartilham a língua portuguesa.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Língua comum, telas separadas: CPLP quer criar mercado audiovisual de 300 milhões de espectadores.Programa abre 11 bolsas para intercâmbio artístico entre Brasil e países da CPLP