Artistas e agentes culturais têm até 12 de outubro para se candidatar a uma chamada especial do programa internacional "Laç(z)os Artísticos – Brasil em Conexões com a CPLP". A iniciativa oferece 11 bolsas de mobilidade artística para projetos de intercâmbio entre o Brasil e os demais países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).De acordo com comunicado da Embaixada do Brasil em Lisboa, cada bolsa terá valor de até € 2.250 e poderá ser usada para cobrir os custos da viagem individual necessária para a realização do projeto, incluindo seguros de saúde e de viagem. As residências artísticas apoiadas pelo programa serão realizadas em 2027.Podem se candidatar pessoas com mais de 18 anos e residentes de qualquer um dos estados-membros da CPLP. Também é necessário ter um projeto estruturado e uma entidade definida para acolher a residência.A chamada é voltada principalmente para projetos na área do teatro, mas as propostas podem envolver outras linguagens artísticas, como artes visuais, circo, dança e música. O objetivo é estimular a troca de conhecimentos e experiências, o desenvolvimento de novas linguagens nas artes performativas e a criação de redes de colaboração entre profissionais dos países participantes.Esta edição amplia a atuação do Laç(z)os Artísticos ao criar uma chamada específica para o intercâmbio entre o Brasil e os demais países da CPLP: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Além da qualidade e da relevância artística, a seleção valoriza projetos que contribuam para a diversidade territorial, étnico-racial e de gênero e ampliem a pluralidade de perspectivas na produção teatral e no diálogo com outras linguagens.A iniciativa é realizada em parceria entre a Fundação Nacional de Artes (Funarte), vinculada ao Ministério da Cultura do Brasil, a Direção-Geral das Artes (DGARTES) de Portugal e a Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI). Mais informações podem ser consultadas no edital, disponível aqui.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..30 anos da CPLP. “Participação ativa do Brasil é fundamental”, diz embaixador da missão brasileira