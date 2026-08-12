Uma das bandas mais longevas e populares da música brasileira, o Roupa Nova voltará a Portugal em outubro para duas apresentações da nova turnê "Simplesmente Roupa Nova". O grupo promete revisitar os principais sucessos da carreira em shows que passarão por Lisboa e Porto, respectivamente nos dias 16 e 18, celebrando mais de 45 anos de trajetória.A turnê leva o nome do mais recente projeto da banda e foi concebida como uma viagem pela história do Roupa Nova, reunindo canções que marcaram gerações de brasileiros e portugueses. Segundo Nando, baixista do grupo, o objetivo é celebrar a longa relação construída com o público. "Queremos conectar o público às memórias que construímos juntos ao longo destes 45 anos, celebrando o presente e olhando para o futuro com muita música e emoção", afirma em nota. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Formado no início da década de 1980, o Roupa Nova tornou-se um dos maiores fenômenos da música brasileira ao combinar pop, rock e MPB em uma identidade própria. Ao longo da carreira, emplacou sucessos como "Dona", "Whisky a Go Go", "A Viagem", "Linda Demais", "Volta pra Mim" e "Coração Pirata", além de acumular milhões de discos vendidos e apresentações em diferentes países.Portugal tornou-se uma parada frequente nas turnês do grupo, que mantém uma base fiel de fãs entre brasileiros e portugueses. A nova série de apresentações marca mais um reencontro da banda com o público do país, desta vez em um espetáculo renovado que combina clássicos do repertório com novidades preparadas para a turnê.Os ingressos para os shows já estão disponíveis para venda com valores que variam entre os €37 e os €120. As entradas podem ser adquiridas para venda através deste link. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Gilberto Gil volta a Lisboa com espetáculo sinfônico no Coliseu dos Recreios em outubro