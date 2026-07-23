Edição conta com uma das maiores participações portuguesas de sempre.
Edição conta com uma das maiores participações portuguesas de sempre.Foto: Flip Paraty
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Portugal leva escritores e programação ampliada, com membros do Governo, à FLIP em Paraty

Missa celebrada pelo cardeal e autor português Tolentino Mendonça marcou a abertura desta edição do evento.
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A 24.ª Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), que decorre até sábado, 26 de julho, conta com uma das maiores participações portuguesas de sempre, reunindo escritores, representantes institucionais e uma programação distribuída por diversos espaços do festival.

Entre os autores portugueses presentes estão o cardeal José Tolentino Mendonça, Valter Hugo Mãe, José Luís Peixoto, Fernando Pinto do Amaral, Anabela Mota Ribeiro, Rui Couceiro, Djaimilia Pereira de Almeida e Ana Paula Tavares, que participam em debates, conferências e encontros literários.

Antes da abertura oficial, nesta quarta-feira, 22 de julho, o cardeal José Tolentino Mendonça celebrou uma missa na Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, que fica localizada no coração do Centro Histórico de Paraty. "A igreja ficou repleta de gente que foi escutá-lo falar sobre fé, literatura e o poder da palavra", divulgou a organização do evento nas redes sociais.

Tolentino Mendonça celebrou missa que antecedeu abertura oficial da FLIP Paraty.
Tolentino Mendonça celebrou missa que antecedeu abertura oficial da FLIP Paraty.Facebook FLIP

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A programação portuguesa inclui iniciativas na Casa Portugal – Viagens Literárias e na Casa FLIP + Casa da Arquitetura, com atividades dedicadas à literatura, arquitetura, patrimônio, turismo e sustentabilidade.

Sediada na cidade do Porto, norte de Portugal, a Casa da Arquitetura tem estreitado cada vez mais os laços com o Brasil. Na FLIP, vai promover 16 mesas de discussão e apresentações editoriais. Um dos principais destaques da programação será o debate "Compromisso climático e ações territoriais". A conversa terá a participação da ministra do Ambiente e da Energia de Portugal, Maria da Graça Carvalho, e do ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, João Paulo Capobianco.

Além da ministra Maria da Graça Carvalho, a delegação oficial de Portugal integra, entre outros, o secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado; o secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado; a embaixadora de Portugal no Brasil, Isabel Brilhante Pedrosa; a presidente do Instituto Camões, Florbela Paraíba; e a cônsul-geral de Portugal no Rio de Janeiro, Joana Lino Gaspar.

Para a embaixadora de Portugal, “esta presença expressa a vitalidade da cultura portuguesa e reafirma a vontade de aprofundar uma relação que se projeta para o futuro, assente na confiança, na inovação e num património partilhado”.

Isabel Brilhante Dias acrescenta que “ao reunir escritores, instituições e responsáveis públicos acreditamos que a língua portuguesa, a literatura e a criatividade continuam a construir pontes duradouras entre Portugal e o Brasil”.

O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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