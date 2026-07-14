Depois de sete edições realizadas em Cascais, o Bossa Market chega pela primeira vez ao Norte de Portugal. O evento ocorre neste fim de semana, nos dias 18 e 19 de julho, nos jardins do WOW, em Vila Nova de Gaia."Nesta primeira edição no Porto, quisemos valorizar também quem faz a cultura brasileira acontecer na cidade todos os dias, privilegiando artistas e projetos locais que ajudam a manter viva essa ligação entre os dois países. É essa combinação entre empreendedorismo, cultura e afeto que faz do Bossa uma experiência tão especial", afirma Fabi Barcellos, fundadora do evento. O Bossa Market reúne gastronomia, música ao vivo, moda, empreendedorismo e atividades para toda a família.Na gastronomia, os sabores serão variados. Do acarajé da Carol ao queijo coalho da Maria Maia, passando pela Ananinha Tachão; pelas tapiocas doces, salgadas e pelo dadinho do Brasa; pela água de coco da VeroCoco; além de caldo de cana, sucos de frutas e sacolé, "o percurso pelos sabores do Brasil será completo". Também haverá "clássicos difíceis de encontrar em Portugal", como cachorro-quente à moda brasileira com salsicha Perdigão (sim, aquela laranja!), pão de alho, pão delícia, salsichão brasileiro e sanduíche de pão francês com queijo coalho.A moda será uma das grandes protagonistas desta edição. Mais de 30 expositores dão vida ao mercado, reunindo vestuário, moda praia, moda fitness, acessórios, bijuterias e itens de decoração. O público poderá ainda acompanhar a disputa pelo terceiro lugar e a final da Copa do Mundo em um espaço dedicado à transmissão dos jogos.Na música, o DJ Santos, músico formado na escola do Olodum, será o responsável pela trilha sonora permanente do evento. De acordo com as organizadoras, o brasileiro vai "conduzir o público por uma viagem com muito samba rock e brazilian soul".No sábado, o duo Nino e Viola abre a programação com um concerto que cruza bossa nova, jazz e MPB, em uma elegante fusão entre a guitarra brasileira e a voz italiana. Em seguida, Inah apresenta o projeto Tanto Bate Até Que... Samba, uma roda de samba residente no Porto que celebra a música brasileira como espaço de encontro entre culturas e valoriza o protagonismo feminino no palco.Depois, é a vez do DJ AllanBique, um dos principais nomes da cena do forró no Porto e residente da Quinta Clandestina, associação que transformou suas noites semanais em um dos maiores pontos de encontro da comunidade forrozeira da cidade. Ele será acompanhado pelos bailarinos Romário Rodrigues e Karinne Góis. No fim da tarde, sobe ao palco Karla da Silva, uma das vozes mais autênticas da nova geração do samba brasileiro.No domingo (19), Giovanni Trecco apresenta um espetáculo que percorre diferentes ritmos da música brasileira, seguido por Adriana Ramalho, cantora carioca radicada no Porto e criadora do Back to Bahia Festival, que leva ao palco um repertório em que forró, samba e axé se encontram. O encerramento da festa fica por conta da Batucada Radical, o mais antigo bloco de carnaval em atividade no Porto.Enquanto os adultos se divertem, os pequenos terão um espaço especial. O Bossa Kids oferece oficinas criativas, pinturas faciais, balões, tatuagens temporárias e diversas atividades ao longo dos dois dias, garantindo diversão para toda a família. Os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos nos sites do WOW e do Bossa Market.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Os festivais de verão portugueses têm som de Brasil.As melhores praias para visitar perto de Lisboa