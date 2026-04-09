“Por um Mundu Nôbu” reúne artistas da CPLP em concerto gratuito na Gulbenkian

A riqueza da língua portuguesa será celebrada na próxima semana, num evento gratuito promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian. Artistas da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP) estarão no palco no concerto "Por um Mundu Nôbu”, marcado para a próxima quarta-feira, 15 de abril, em Lisboa.Esta proposta que cruza diferentes sonoridades da música em língua portuguesa. Do Brasil, o representante será o artista Jota.Pê, que estará ao lado de artistas Portugal, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, como Calema, Carolina Deslandes e Dino D’Santiago, acompanhados pela Orquestra Sem Fronteiras, sob direção de Martim Sousa Tavares. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Esta apresentação pretende dar visibilidade a histórias de jovens ligados a temas como identidade, inclusão e transformação social, proposta central da organização homônima criada por Dino D’Santiago e Liliana Valpaços. Um dos objetivos do evento é dar "visibilidade a histórias reais de jovens que estão a quebrar preconceitos, a afirmar identidades e a construir os seus próprios sonhos".O acesso é gratuito, com retirada de ingressos no próprio dia 15 de abril, a partir das 16h00, na bilheteria da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. A iniciativa tem como patrocinadores o BPI Fundação ”la Caixa”, a MDS, a Fidelidade e a Delta e como parceiros a Câmara Municipal de Lisboa (CML), a Lisboa Cultura, a Associação de Turismo de Lisboa (ATL), a Fundação Calouste Gulbenkian e o Martinhal Resorts.Jota.Pê e a música brasileiraJota.Pê chega a este novo espetáculo da CPLP na Gulbenkian após a recente passagem por Portugal com o Dominguinho, projeto acústico que tem conquistado público dentro e fora do Brasil. Ao lado de João Gomes e Mestrinho, o cantor apresentou um repertório que mistura forró, releituras e composições autorais, num formato mais intimista que rapidamente esgotou sessões em Lisboa no início de abril.Com trajetória marcada pela versatilidade, Jota.Pê tem ampliado a sua presença internacional ao integrar projetos coletivos e colaborações com artistas de diferentes estilos. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.MPB é homenageada no Festival da Canção de Portugal com 12 artistas brasileiros no palco