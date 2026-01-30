Wagner Moura traz a peça 'Um Julgamento' a Lisboa com apenas três sessões

O ator Wagner Moura já tem data para a próxima viagem a Lisboa. Após estar na cidade para a divulgação de O Agente Secreto, o artista volta para apresentar a peça teatral Um Julgamento. Serão apenas três sessões: 3 de julho, 4 de julho e 5 de julho. A obra estará em cartaz no Centro Cultural de Belém. Os ingressos já estão à venda.Um Julgamento é o novo projeto de Wagner Moura, em parceria com a diretora Christiane Jatahy, também brasileira. O texto é original e inspirado na obra Um Inimigo do Povo, e o palco do teatro será transformado em um tribunal. “Um tribunal onde as personagens principais da peça revisitam os acontecimentos do passado para, mais uma vez, colocar a questão: Thomas Stockman é ou não um inimigo do povo? Suas ações e palavras representam ou não uma ameaça à democracia? Mas, desta vez, será o público quem julgará — e decidirá”, consta na sinopse.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppA obra que inspirou a peça tem mais de 150 anos, mas parece que nunca foi tão atual. “Passaram quase 150 anos desde que Henrik Ibsen escreveu esta peça, mas os temas que nela se abordam nunca foram tão atuais — ecologia, a complexa relação entre política e ciência, o papel da imprensa, as fake news e os discursos que oscilam entre a ‘liberdade de expressão’ e a ameaça à democracia são hoje questões fundamentais”, ressaltam.A peça esteve em turnê no Brasil e foi um sucesso. Além disso, marcou a volta de Wagner ao teatro, após uma pausa de 16 anos. O ator tem mais se dedicado a filmes nacionais e internacionais e séries, como foi em Narcos. Por enquanto, Wagner Moura continua trabalhando nos eventos que envolvem o filme O Agente Secreto, que concorre ao Oscar e já conquistou uma série de prêmios internacionais.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Wagner Moura: “Quanto mais democrático for o governo, mais ele vai entender que cultura é importante”