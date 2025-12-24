“King Kong Fran”: humor e reflexão sobre machismo e consentimento voltam a Portugal em fevereiro

Falar de temas importantes como machismo, assédio, abuso e consentimento é necessário e nem sempre fácil. A brasileira Rafaela Azevedo criou um espetáculo de humor para abordar essas questões. A peça “King Kong Fran” já foi vista por mais de 150 mil pessoas no Brasil e na Europa.Em fevereiro, ela volta a Portugal para ampliar esse número e, mais importante, promover reflexões sobre os temas abordados na peça. “Nesta performance inovadora, Rafaela Azevedo provoca o público por meio do riso, mas também o convida à reflexão. A interação direta com a audiência transforma o espetáculo em um momento de partilha e inversão de papéis”, destaca o comunicado de divulgação.Serão duas apresentações: em Lisboa, no dia 9, no Teatro Villaret, e no Porto, no dia 10 de fevereiro, no Teatro Sá da Bandeira. Rafaela esteve em cartaz com o mesmo espetáculo no início deste ano, com todas as sessões esgotadas. “Com uma combinação surpreendente de cabaré, circo e o clássico show da mulher-gorila, ‘King Kong Fran’ apresenta a personagem Fran, que desafia e subverte os estereótipos do feminino. Com uma abordagem repleta de humor e ironia, o espetáculo trata de temas tão profundos quanto atuais, como machismo, assédio, abuso e consentimento, criando uma experiência única e interativa”, diz a sinopse da peça.A promoção do evento é da Cloud Man Tree, que define a turnê da brasileira como “um dos eventos culturais mais marcantes e necessários da atualidade”. Os ingressos estão à venda aqui.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Colar de Rapariga promove festa "Natal Brega" no dia 25 em Lisboa.Festa de Réveillon da Fábrica Braço de Prata terá forró, sarapatel e sabores brasileiros