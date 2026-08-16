Há 13 anos, a FIARTIL se enche de alegria e das cores da América Latina para uma celebração especial no mês de setembro. Em 2026, não será diferente. Está confirmada a 13ª edição do Mercado da América Latina, de 11 a 13 de setembro, no Estoril.Organizado pela Casa da América Latina e pela Câmara Municipal de Cascais, o evento reúne representantes de diferentes países da região. O objetivo é aproximar as comunidades latino-americanas do público em Portugal.Todos os anos, imigrantes brasileiros participam do evento com a venda de artesanato e culinária, além de atrações musicais. Na edição de 2025, por exemplo, houve uma aula de forró com o Espaço Baião.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Segundo a organização, durante os três dias, "os visitantes poderão conhecer trabalhos de artes plásticas e artesanato, experimentar pratos da gastronomia tradicional e acompanhar apresentações de música e dança ao vivo". O programa inclui ainda um espaço dedicado às crianças, com atividades especialmente preparadas para os mais novos.Além da vertente cultural, o Mercado da América Latina tem como objetivo apoiar pequenos empresários imigrantes no desenvolvimento de seus projetos. A iniciativa procura oferecer um espaço para que empreendedores possam testar ou consolidar negócios, promovendo a economia e o empreendedorismo latino-americano em Portugal.Na sexta-feira no sábado (12) o horário é das 18:00 às 23:30, e no domingo das 12:00 às 21:00. A organização informa que os ingressos serão colocados à venda em breve. No ano passado, a entrada custava 2,50 euros.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..A América Latina toda cabe em Lisboa (fotogaleria)