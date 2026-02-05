O que há de bom: muito samba, exposição e sertanejo

Chegou mais um fim de semana com chuva em Lisboa e assim indica que vai continuar. Felizmente, para quem quer sair, há opções em espaços fechados com muita cultura. A agenda deste final de semana traz exposições, eventos gratuitos e concerto com a dupla Maiara e Maraísa, abrindo o “ano sertanejo” em Portugal. A coluna O que há de bom está no ar!Exposição Oração ao Tempo, na Casa OxenteInicia na segunda-feira, 09 de fevereiro, a exposição coletiva Oração ao Tempo, inspirada na canção homônima de Caetano Veloso. Com curadoria de Wilame Lima. “a mostra convida o público a pensar o tempo não apenas como duração, mas como agente que atravessa corpos, imagens, paisagens e afetos”. Oração ao Tempo reúne obras de Anne Carestiato, Duarte Esmeriz, Igor Oliveira Prado, Rita Almeida, Simbraz Roberto, Wellington B. Dantas.Onde? Na Casa Oxente, rua Passos Manuel, 64A, LisboaQuando? Até 14 de fevereiro, (segunda a sábado, das 14h às 19h)Quanto? Entrada gratuita.Roda de samba Mesa Brasileira solidáriaO projeto Mesa Brasileira, uma roda de samba, está com nova edição este final de semana. O restaurante “O Nelson”, em Sete Rios, recebe o grupo de brasileiros para animar toda a tarde. Diante das fortes chuvas dos últimos dias, os artistas pedem que cada participante leve um quilo de alimento não perecível para doação. Torcendo que o tempo colabore, os artistas convidam todos a participar e ainda ajudar o próximo.Onde? Restaurante “O Nelson”, rua da Beneficência, 59, Sete RiosQuando? Sábado, 07 de fevereiro, a partir das 14h00Quanto? 1 kg de alimento não perecível para doação.Samba na Fábrica Braço de PrataVai ter muito samba na Fábrica Braço de Prata este final de semana. No sábado, é dia de Coletivo Gira, que agora faz shows semanais no local. No domingo, o bloco de Carnaval Secretinho realiza um ensaio aberto, a partir das 16h, com entrada colaborativa, ou seja, cada um paga o quanto pode para ajudar a manter a cultura viva. Depois, o ritmo continua, com Samba de Apuração. Todos convidados para celebrar a cultura brasileira.Onde? Na Fábrica Braço de PrataQuando? Sábado e domingoQuanto? Entrada colaborativa (com exceção do samba do coletivo Gira, que custa 7 euros antecipado e 10 euros na hora).Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppMaiara e MaraísaA dupla Maiara e Maraísa realiza um show em Lisboa neste sábado, após passar pelo Porto na noite anterior. As artistas são da geração chamada de “feminejo”, estilo que se consolidou no Brasil nos últimos anos com cantoras mulheres que levam multidões aos palcos. A apresentação será no Campo Pequeno, a partir das 21h00.Onde? Campo PequenoQuando? Sábado, 07 de fevereiro, a partir das 21h00Quanto? Restam apenas ingressos para o Golden Circle, por 75 euros.Camarata AtlânticaO projeto Camerata Atlântica apresenta o espetáculo Verde e Amarelo, com música de compositores brasileiros. O evento será no Palácio Nacional da Ajuda e terá a presença da violista Jennifer Stumm, americana radicada no Brasil. A direção do concerto é de Ana Beatriz Manzanilla.Onde? Palácio Nacional da AjudaQuando? Domingo, 08 de fevereiro, 16h00Quanto? Entrada gratuita, basta chegar mais 2h mais cedo e retirar os ingressos.Até semana que vem, com a agenda especial de Carnaval!amanda.lima@dn.pt.\nO DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Leo Middea apresenta novo álbum em Lisboa e no Porto em março.Peça 'O Céu da Língua', de Gregório Duvivier, faz nova turnê em Portugal\n