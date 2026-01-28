Leo Middea apresenta novo álbum em Lisboa e no Porto em março

O cantor e compositor Leo Middea estará de volta a Portugal no próximo mês de março para apresentar, ao vivo, o novo álbum 'Notícias de Puglia'. O trabalho será mostrado em dois shows consecutivos: no dia 11 de março, em Lisboa, no Teatro Tivoli BBVA, e no dia 12, no Porto, na Casa da Música, marcando o retorno do artista ao país onde viveu por sete anos.Sétimo disco da carreira, Notícias de Puglia foi composto ao longo dos últimos dois anos, em viagens, camarins e hotéis, refletindo a experiência de mais de 300 apresentações realizadas em 16 países. As canções dialogam com temas como deslocamento, reconexão com as origens e a busca por liberdade interna, em um trabalho que consolida a fase mais recente do músico no circuito europeu.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppRadicado em Portugal a partir de 2017, Leo Middea construiu parte decisiva da sua trajetória artística no país, tendo sido o primeiro brasileiro a chegar à final do Festival da Canção. Em entrevista ao DN Brasil, em 2024, definiu Lisboa como “uma cidade que gerou frutos inexplicáveis”, ao comentar os anos vividos em Portugal e o impacto do período na sua formação como artista.Após lançar o álbum Gente, em 2023, o cantor passou a circular com regularidade por salas e festivais da Europa, ampliando também o diálogo com o público brasileiro. Atualmente vivendo em Barcelona, mantém Portugal como um território central da carreira, tanto pela relevância artística quanto pelo vínculo construído ao longo da última década.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Leo Middea: "Lisboa é uma cidade que me gerou frutos inexplicáveis".Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira