É a estreia da roda de samba semanal na casa nova, a Fábrica Braço de Prata.
O que há de bom: Esquenta Carnaval com frevo, Coletivo Gira na Fábrica e exposição de arte

Ritmos para todos os gostos da agenda desta semana em Lisboa.
Publicado a

O segundo final de semana do ano chega com muitas atrações em Lisboa, com gostos musicais para todos os estilos. A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!

Nicolle Velcro no Incógnito

Para quem tem ânimo de festas em dias de semana, a dica é o Incógnito, uma das melhores baladas de Lisboa, na minha opinião (tranquila, fora do circuito dos turistas e semore com música boa). Nesta quinta-feira a DJ brasileira Nicolle Velcro vai comandar o set da noite.

Quando?

Quinta (08), a partir das 23h00

Onde?

No Incógnito Bar (R. Poiais de São Bento 37, 1200-346 Lisboa)

Preço?

Geralmente 10 euros na porta

Abertura de exposição coletiva no Kreatori

Artistas do Brasil radicados em Portugal inauguram uma exposição coletiva no Kreatori. Com curadoria de Fabiano Kafure, a mostra terá trabalhos de nomes como Paula Erber e Elisabete Marques. O evento de inauguração está marcado para às 19h desta sexta-feira, 09 de janeiro.

Quando?

Sexta (09), a partir das 219h00

Onde?

No Kreatori LX (R. Domingos Sequeira, 13, Lisboa)

Preço?

Entrada livre

Coletivo Gira na Fábrica Braço de Prata

É neste sábado a roda de samba do Coletivo Gira na nova casa, a Fábrica Braço de Prata. Como o DN Brasil anunciou com exclusividade esta semana, as artistas vão se apresentar todos os sábados, a partir das 17h00. Leia aqui a notícia completa!

Quando?

Sábado (10), a partir das 17h00

Onde?

Na Fábrica Braço de Prata (R. Fábrica de Material de Guerra 1, 1950-128 Lisboa)

Preço?

7 euros antecipados aqui ou 10 reais na porta

Esquenta Carnaval com frevo

Lisboa já começa a sentir o ritmo do Carnaval. No sábado, 10 de janeiro, o bloco Boi Tabaco, dedicado ao frevo, realiza uma festa de “esquenta” para a folia. O evento será no LX Factory, a partir das 20h. “Uma noite pensada para matar a saudade do Carnaval e aquecer o coração dos foliões brasileiros e portugueses”, diz o comunicado enviado ao DN Brasil. Confira mais detalhes aqui.

Quando?

Sábado (10), a partir das 20h00

Onde?

No Microclub do Lx Factory (R. Rodrigues de Faria 103, Alcântara)

Preço?

7 euros antecipados aqui

Até semana que vem!

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
