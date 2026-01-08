O que há de bom: Esquenta Carnaval com frevo, Coletivo Gira na Fábrica e exposição de arte

O segundo final de semana do ano chega com muitas atrações em Lisboa, com gostos musicais para todos os estilos. A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!Nicolle Velcro no IncógnitoPara quem tem ânimo de festas em dias de semana, a dica é o Incógnito, uma das melhores baladas de Lisboa, na minha opinião (tranquila, fora do circuito dos turistas e semore com música boa). Nesta quinta-feira a DJ brasileira Nicolle Velcro vai comandar o set da noite. Quando?Quinta (08), a partir das 23h00Onde?No Incógnito Bar (R. Poiais de São Bento 37, 1200-346 Lisboa)Preço?Geralmente 10 euros na portaAbertura de exposição coletiva no KreatoriArtistas do Brasil radicados em Portugal inauguram uma exposição coletiva no Kreatori. Com curadoria de Fabiano Kafure, a mostra terá trabalhos de nomes como Paula Erber e Elisabete Marques. O evento de inauguração está marcado para às 19h desta sexta-feira, 09 de janeiro.Quando?Sexta (09), a partir das 219h00Onde?No Kreatori LX (R. Domingos Sequeira, 13, Lisboa)Preço?Entrada livreClique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppColetivo Gira na Fábrica Braço de PrataÉ neste sábado a roda de samba do Coletivo Gira na nova casa, a Fábrica Braço de Prata. Como o DN Brasil anunciou com exclusividade esta semana, as artistas vão se apresentar todos os sábados, a partir das 17h00. Leia aqui a notícia completa!Quando?Sábado (10), a partir das 17h00 Onde?Na Fábrica Braço de Prata (R. Fábrica de Material de Guerra 1, 1950-128 Lisboa)Preço?7 euros antecipados aqui ou 10 reais na portaEsquenta Carnaval com frevoLisboa já começa a sentir o ritmo do Carnaval. No sábado, 10 de janeiro, o bloco Boi Tabaco, dedicado ao frevo, realiza uma festa de “esquenta” para a folia. O evento será no LX Factory, a partir das 20h. “Uma noite pensada para matar a saudade do Carnaval e aquecer o coração dos foliões brasileiros e portugueses”, diz o comunicado enviado ao DN Brasil. Confira mais detalhes aqui.Quando?Sábado (10), a partir das 20h00Onde?No Microclub do Lx Factory (R. Rodrigues de Faria 103, Alcântara)Preço?7 euros antecipados aquiAté semana que vem!amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Boi Tabaco: bloco de frevo promove "esquenta" para o Carnaval neste sábado.Coletivo Gira está de casa nova este ano e quer fortalecer comunidade