Boi Tabaco: bloco de frevo promove "esquenta" para o Carnaval neste sábado

Lisboa já começa a sentir o ritmo do Carnaval. No sábado, 10 de janeiro, o bloco Boi Tabaco, dedicado ao frevo, realiza uma festa de "esquenta" para a folia. O evento será no LX Factory, a partir das 20h. "Uma noite pensada para matar a saudade do Carnaval e aquecer o coração dos foliões brasileiros e portugueses", diz o comunicado enviado ao DN Brasil.Os sons da noite serão nordestinos, é claro. Célio dos Vinis vai abrir a noite com marchinhas, frevos e maracatus para aquecer o público. Em seguida, a DJ Gardênia continua com o melhor da MPB de artistas do Nordeste, e o DJ Felipe traz o arrocha, com brega e forró. Por fim, a banda do bloco Boi Tabaco se apresenta, "fazendo até quem jura que não sabe dançar cair no frevo".A festa vai marcar a contagem regressiva para o Carnaval. "Mais do que uma festa, o Esquenta é um ritual de reencontro: música, memória, pertencimento e muita alegria brasileira espalhada no coração de Lisboa. É o momento de abraçar a saudade, dançar com quem a gente ama e começar a contagem regressiva para o Carnaval", celebra o bloco. Os ingressos estão à venda por sete euros neste link.O bloco surgiu no ano passado, formado por quatro recifenses que espalham a alegria do frevo em Lisboa. Assim como já fez em 2025, o Boi Tabaco sai à rua no sábado de Carnaval, que, neste ano, será no dia 14 de fevereiro.