O músico e compositor brasileiro Luís Bittencourt apresenta, no próximo dia 26 de julho, no Teatro Helena Sá e Costa, no Porto, o espetáculo Arquiteturas da Água, projeto que une música, performance e experimentação sonora tendo a água como elemento central. Nascido em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e radicado em Portugal há 16 anos, o artista dará início a uma turnê que também passará por Leiria, Castelo Branco e Mondim de Basto.O espetáculo reúne, em um mesmo programa, quatro obras intituladas Water Music, compostas por nomes como John Cage, Tan Dun, Joseph Byrd e Toru Takemitsu. Além dessas peças, a apresentação marca a estreia absoluta de uma nova composição homônima criada pelo músico e pesquisador português Rui Penha em colaboração com Bittencourt. A proposta explora as possibilidades sonoras e visuais da água, utilizada tanto como instrumento quanto como elemento performático.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Luís Bittencourt desenvolve um trabalho voltado à música contemporânea, improvisação e arte sonora. Ao longo da carreira, apresentou-se em diversos países da Europa, América do Norte, América do Sul e Oceania, além de colaborar com artistas ligados à cena experimental internacional, como Lee Ranaldo e Leah Singer, do Sonic Youth, Jeffrey Ziegler, ex-Kronos Quartet, e Gabriel Prokofiev.Arquiteturas da Água estreia no dia 26 de julho, às 17h, no Teatro Helena Sá e Costa, no Porto. A turnê segue ainda terá datas no dia 27 de setembro, na Black Box, em Leiria; em 22 de outubro, no Cine-Teatro Avenida, em Castelo Branco; e em 12 de novembro, no Favo das Artes, em Mondim de Basto. Os ingressos podem ser adquiridos diretamente nos espaços que recebem o espetáculo..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Jorge Aragão confirma mais um show em Portugal neste verão