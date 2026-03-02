Márcia Sensitiva reagenda shows em Portugal

"Acorda pra vida!" Os shows da Márcia Sensitiva em Portugal não estão cancelados, apenas vão ocorrer em novas datas. As apresentações estão confirmadas para 31 de maio em Braga, às 17h00 e no dia 04 de junho, em Lisboa, às 21h00. Para quem já comprou o ingresso, a empresa entrará em contato com orientações.A astróloga teve que adiar a turnê no país para fazer um tratamento de saúde. Em mensagem de vídeo publicada nas redes sociais, Márcia tranquilizou os fãs. Assista:.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Além dos ingressos normais, ainda estão à venda entradas VIP, que darão direito a uma pergunta para Márcia. E a resposta será em áudio, além de uma foto individual e participar de sorteios de livros autografados e mapas astrológicos.Márcia Sensitiva, é médium e astróloga e uma figura conhecida nas redes sociais. Para quem tem um pouco mais de idade, também lembra da brasileira em programas de televisão e rádio, com previsões astrológicas e análises de locais mal assombrados.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..22 anos após chegar a Lisboa, Rock in Rio quer ampliar ponte cultural entre Brasil e Portugal.Mamonas Assassinas ganham série na televisão portuguesa a partir de 8 de março