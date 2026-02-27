22 anos após chegar a Lisboa, Rock in Rio quer ampliar ponte cultural entre Brasil e Portugal

Criado em 1985, no Rio de Janeiro, o Rock in Rio atravessou o Atlântico pela primeira vez em 2004, quando escolheu Lisboa como sua primeira casa europeia. Mais de duas décadas depois, o festival brasileiro prepara a edição de 2026 ampliando sua presença internacional - nesta semana, com uma ação em Londres. Em entrevista ao DN/DN Brasil na capital inglesa, Roberta Medina destacou o impacto da marca na aproximação entre brasileiros e portugueses ao longo desses anos."Eu gosto de acreditar que, nesses mais de 20 anos de Rock in Rio em Portugal, tivemos um papel relevante nessa aproximação entre os países. Quando chegamos, em 2004, havia muitas dúvidas. Perguntavam: 'Como é que o Rock in Rio vai funcionar em Portugal?'. Hoje, o festival está completamente integrado no calendário cultural do país", afirmou.Medina afirma que a relação entre os dois países mudou de patamar nas últimas décadas, especialmente com o crescimento da comunidade brasileira em Portugal e com uma estratégia mais clara de internacionalização por parte do país europeu. Para ela, a troca deixou de ser unilateral. "Portugal sempre foi muito aberto à cultura brasileira - às novelas, à música, aos artistas. O contrário não era tão forte". Segundo a executiva, esse movimento se intensificou recentemente. "Nos últimos anos, isso mudou bastante. Houve investimento, houve uma aproximação natural impulsionada também pela pandemia e pelos movimentos migratórios. Hoje há muito mais brasileiros vivendo em Portugal, e essa troca se tornou mais contemporânea, mais intensa".Na sua avaliação, o festival também participou dessa transformação simbólica: se no Brasil o Rock in Rio sempre esteve associado a uma marca de grande apelo emocional, em Portugal o evento passou a integrar a identidade cultural do país. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!"O Rock in Rio, no Brasil, é uma das marcas mais fortes em termos de emoção. Em Portugal, o festival ajudou a projetar uma imagem mais moderna do país, diferente daquela visão mais antiga que muitos brasileiros tinham há 20 anos. É bonito ver essa transformação".Ainda assim, Medina pondera que o intercâmbio cultural Brasil-Portugal pode avançar ainda mais, sobretudo na produção artística contemporânea. O reconhecimento histórico existe, mas, segundo Medina, há um caminho a percorrer no presente. "O Brasil reconhece muito de Portugal em termos de história, patrimônio, gastronomia e vinhos. Mas na música contemporânea e em algumas áreas artísticas ainda há espaço para maior troca e reconhecimento mútuo. Há trabalho a fazer - e o Rock in Rio quer continuar a ser uma ponte nesse processo", concluiu. A próxima edição do Rock in Rio Lisboa acontece nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho de 2026, no Parque Tejo. Os ingressos ainda estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos através deste link. Pedro Sampaio, Belo e Alok são alguns dos brasileiros confirmados no festival.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasileiro Belo junta-se a artistas como Rod Stewart e Cyndi Lauper no Legends Day do Rock in Rio .Charlie Puth, Alok, Audrey Nuna, Nena e Maninho juntam-se a Katy Perry no primeiro dia do Rock in Rio